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Вест Хэм интересуется лидером Вильярреала

Англия
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Игрок может вернуться в Англию

Вест Хэм интересуется лидером Вильярреала

Арнаут Данжума

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Вингер "Вильярреала" Арнаут Данжума может продолжить свою карьеру в АПЛ. Лидером испанского клуба интересуется "Вест Хэм". Эту информацию сообщает Relevo.

"Вильярреал" не желает отпускать своего игрока, но в контракте прописана сумма отступных – 45 миллионов евро. Отметим, что к Арнауту также проявляет интерес "Ливерпуль".

Нидерландский вингер уже имеет опыт игры в Англии. С 2019 года выступал за "Борнмут".

В прошлом сезоне Данжума сыграл 34 матча за "Вильярреал", в которых забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

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В статье: Вильярреал Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Relevo

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