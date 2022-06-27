Вест Хэм интересуется лидером Вильярреала

Вингер "Вильярреала" Арнаут Данжума может продолжить свою карьеру в АПЛ. Лидером испанского клуба интересуется "Вест Хэм". Эту информацию сообщает Relevo.

"Вильярреал" не желает отпускать своего игрока, но в контракте прописана сумма отступных – 45 миллионов евро. Отметим, что к Арнауту также проявляет интерес "Ливерпуль".

Нидерландский вингер уже имеет опыт игры в Англии. С 2019 года выступал за "Борнмут".

В прошлом сезоне Данжума сыграл 34 матча за "Вильярреал", в которых забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.