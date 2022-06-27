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Английская битва. Арсенал хочет подписать защитника Аякса, за которым следит МЮ

Англия
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Аргентинец может пойти на повышение

Английская битва. Арсенал хочет подписать защитника Аякса, за которым следит МЮ

Фото: Amsterdamsche Football Club Ajax

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" хочет подписать защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

По данным Фабрицио Романо, английский клуб предлагает за аргентинца 40 миллионов евро. Также могут быть выплачены бонусы. "Аякс" не спешит отпускать Лисандро и требует в качестве компенсации 50 миллионов.

Помимо "Арсенала", интерес к Мартинесу также проявляет "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" намеренны укрепить линию обороны, а новый тренер "Юнайтед" тен Хаг хорошо знаком с талантом аргентинца.

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В прошедшем сезоне Мартинес отыграл 36 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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