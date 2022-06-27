Английская битва. Арсенал хочет подписать защитника Аякса, за которым следит МЮ

Лондонский "Арсенал" хочет подписать защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

По данным Фабрицио Романо, английский клуб предлагает за аргентинца 40 миллионов евро. Также могут быть выплачены бонусы. "Аякс" не спешит отпускать Лисандро и требует в качестве компенсации 50 миллионов.

Arsenal have submitted a new bid for Lisandro Martinez, as reported by @MikeVerweij. €40m with add-ons included, but Ajax always asked for €50m fee. Man Utd have also been in touch with his agent ⚪️???? #AFC



Again, Ajax have no intention to sell both Lisandro and Jurrien Timber. pic.twitter.com/yjiTEt5g1j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2022

Помимо "Арсенала", интерес к Мартинесу также проявляет "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" намеренны укрепить линию обороны, а новый тренер "Юнайтед" тен Хаг хорошо знаком с талантом аргентинца.

Читайте также Манчестер Юнайтед договаривается о подписании ключевого полузащитника Барселоны

В прошедшем сезоне Мартинес отыграл 36 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.