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Арсенал подписал американского голкипера

Англия
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Из МЛС

Арсенал подписал американского голкипера

ФК "Арсенал"

Новина українською

Лондонский "Арсенал" объявил о подписании американского голкипера Мэтта Тернера.

28-летний вратарь перешел в состояние "канониров" из "Нью-Ингленд Революшн".

191-сантиметровый страж ворот подписал с английским клубом долговременный контракт, детали которого неизвестны.

В свою очередь, немецкий портал Transfermarkt пишет, что Тернер перешел в состояние команды Микеля Артеты за 6,36 млн евро. В то время рыночная цена американца составляет 5 млн. евро.

В прошлом сезоне МЛС Мэтт сыграл всего 4 матча.

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В статье: Арсенал (Лондон)
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Источник:
arsenal.com

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