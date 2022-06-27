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Арсенал подписал американского голкипера
Из МЛС
ФК "Арсенал"
Лондонский "Арсенал" объявил о подписании американского голкипера Мэтта Тернера.
28-летний вратарь перешел в состояние "канониров" из "Нью-Ингленд Революшн".
191-сантиметровый страж ворот подписал с английским клубом долговременный контракт, детали которого неизвестны.
В свою очередь, немецкий портал Transfermarkt пишет, что Тернер перешел в состояние команды Микеля Артеты за 6,36 млн евро. В то время рыночная цена американца составляет 5 млн. евро.
В прошлом сезоне МЛС Мэтт сыграл всего 4 матча.
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