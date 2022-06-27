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Вест Хэм выкупил Ареоля у ПСЖ
У французов есть Навас и Доннарумма
whufc.com
Официальный сайт лондонского "Вест Хэма" сообщил, что клуб окончательно выкупил Альфонса Ареоля у "Пари Сен-Жермен."
Стороны подписали соглашение на 5 лет – до 2027. Финансовые детали контракта пока не известны.
Но ранее сообщалось, что у "молотобойцев" было право выкупа 29-летнего голкипера за 11 млн фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ Ареоля провел 1 матч, а во всех остальных турнирах Альфонс сыграл в 17 поединках.
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Источник:whufc.com
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