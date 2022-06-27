  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм выкупил Ареоля у ПСЖ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм выкупил Ареоля у ПСЖ

Англия
(1 голосов)

У французов есть Навас и Доннарумма

Вест Хэм выкупил Ареоля у ПСЖ

whufc.com

Новина українською

Официальный сайт лондонского "Вест Хэма" сообщил, что клуб окончательно выкупил Альфонса Ареоля у "Пари Сен-Жермен."

Стороны подписали соглашение на 5 лет – до 2027. Финансовые детали контракта пока не известны.

Но ранее сообщалось, что у "молотобойцев" было право выкупа 29-летнего голкипера за 11 млн фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Ареоля провел 1 матч, а во всех остальных турнирах Альфонс сыграл в 17 поединках.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Альфонс Ареоля Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
whufc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде