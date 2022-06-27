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Ньюкасл подписал контракт с Ботманом

Англия
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"Сороки" перехватили талантливого голландца

Ньюкасл подписал контракт с Ботманом

Фото: twitter.com/losclive / Автор: неизвестен

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Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Ньюкасл" закрыл соглашение по защитнику "Лилля".

Свен Ботман подписал со "сороками" долговременный контрак до 2027 года. 22-летний голландец успешно прошел медицинское освидетельствование и скоро присоединится к команде.

"Доги" получат при своем таланте 37 млн евро. Свен уже простился с клубом и фанатами.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Ботман провел 25 поединков, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 ассист.

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В статье: Ньюкасл Свен Ботман
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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