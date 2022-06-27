Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл подписал контракт с Ботманом
"Сороки" перехватили талантливого голландца
Фото: twitter.com/losclive / Автор: неизвестен
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Ньюкасл" закрыл соглашение по защитнику "Лилля".
Свен Ботман подписал со "сороками" долговременный контрак до 2027 года. 22-летний голландец успешно прошел медицинское освидетельствование и скоро присоединится к команде.
"Доги" получат при своем таланте 37 млн евро. Свен уже простился с клубом и фанатами.
В прошлом сезоне французской Лиги 1 Ботман провел 25 поединков, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 ассист.
Популярное сейчас
- Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге. Много жертв - СМИ
- Sky News: Зеленский хочет закончить войну до конца 2022-го года
- Как трансферы Холанда и Нуньеса повлияют на расклад сил в английском футболе
- Реал может осуществить трансфер ключевого игрока Ливерпуля
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану