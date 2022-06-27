Ньюкасл подписал контракт с Ботманом

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Ньюкасл" закрыл соглашение по защитнику "Лилля".

Свен Ботман подписал со "сороками" долговременный контрак до 2027 года. 22-летний голландец успешно прошел медицинское освидетельствование и скоро присоединится к команде.

"Доги" получат при своем таланте 37 млн евро. Свен уже простился с клубом и фанатами.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Ботман провел 25 поединков, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 ассист.