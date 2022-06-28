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Барса увеличила сумму по Де Йонгу. Переговоры с МЮ идут к завершению
Похоже, что голландец начнет новый сезон в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Манчестер Юнайтед" провел очередной раунд переговоров с каталонской "Барселоной" по трансферу Френки Де Йонга.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, после первой усной договоренности в 65 млн евро, боссы "блауграны" запросили у "красных дьяволов" 85-86 млн.
Источник отмечает, что сделка приближается к своему завершению - клубы ведут переговоры о бонусах, чтобы достичь суммы перехода в 85 млн долларов.
Работа между сторонами продолжается.
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