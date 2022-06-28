Барса увеличила сумму по Де Йонгу. Переговоры с МЮ идут к завершению

Сегодня "Манчестер Юнайтед" провел очередной раунд переговоров с каталонской "Барселоной" по трансферу Френки Де Йонга.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, после первой усной договоренности в 65 млн евро, боссы "блауграны" запросили у "красных дьяволов" 85-86 млн.

Источник отмечает, что сделка приближается к своему завершению - клубы ведут переговоры о бонусах, чтобы достичь суммы перехода в 85 млн долларов.

Работа между сторонами продолжается.