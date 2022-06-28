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Барса увеличила сумму по Де Йонгу. Переговоры с МЮ идут к завершению

Англия
(1 голосов)

Похоже, что голландец начнет новый сезон в АПЛ

Барса увеличила сумму по Де Йонгу. Переговоры с МЮ идут к завершению

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Манчестер Юнайтед" провел очередной раунд переговоров с каталонской "Барселоной" по трансферу Френки Де Йонга.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, после первой усной договоренности в 65 млн евро, боссы "блауграны" запросили у "красных дьяволов" 85-86 млн.

Источник отмечает, что сделка приближается к своему завершению - клубы ведут переговоры о бонусах, чтобы достичь суммы перехода в 85 млн долларов.

Работа между сторонами продолжается.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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Комментарии (2)
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Дoбрый (землянин)
28.06.2022 в 00:25
Продадут де Йонга, купят Левандовски, всё просто.
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0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
28.06.2022 в 01:15
В путани грошей на поляка немає....
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0
0

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