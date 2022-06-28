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Лено выразил желание покинуть Арсенал

Англия
(1 голосов)

В его услугах заинтересован клуб из Нидерландов

Лено выразил желание покинуть Арсенал

Бернд Лено

Новина українською

Опытный немецкий вратарь Бернд Лено стремится покинуть "Арсенал" в летнее трансферное окно. По информации издания Kicker, в его услугах заинтересован "ПСВ".

Игрок сборной Германии хочет получать больше игрового времени, чтобы иметь возможность поехать на чемпионат мира в Катаре.

Отметим, что контракт Лено с "Арсеналом" истекает летом 2023 года.

В прошлом сезоне Бернд сыграл всего семь матчей за "канониров".

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В статье: Арсенал (Лондон) Бернд Лено ПСВ (Эйндховен)
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Источник:
Kicker

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