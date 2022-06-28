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Лено выразил желание покинуть Арсенал
В его услугах заинтересован клуб из Нидерландов
Бернд Лено
Опытный немецкий вратарь Бернд Лено стремится покинуть "Арсенал" в летнее трансферное окно. По информации издания Kicker, в его услугах заинтересован "ПСВ".
Игрок сборной Германии хочет получать больше игрового времени, чтобы иметь возможность поехать на чемпионат мира в Катаре.
Отметим, что контракт Лено с "Арсеналом" истекает летом 2023 года.
В прошлом сезоне Бернд сыграл всего семь матчей за "канониров".
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Источник:Kicker
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