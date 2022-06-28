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Третий английский клуб. Стерлинг согласовал личный контракт с Челси
Теперь осталось договориться клубам
Фото: twitter MCFC Denver
Лондонский "Челси" согласовал условия личного контракта с Рахимом Стерлингом. Об этом передает инсайдер Николо Скира
У игрока уже через год заканчивается контракт с "Ман Сити" и он не против переезда в Лондон. На данный момент осталось договориться лишь двум клубам о компенсации за вингера.
Raheem #Sterling has agreed personal terms with #Chelsea and pushing to join #Blues. #CFC are confident to finalize the deal from #ManchesterCity in the next days. #transfers #MCFC https://t.co/F95fvzb42Q— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2022
По разным данным, "горожане" запрашивают разную сумму за Рахима - от 35-ти до 60-ти миллионов. Сообщается, что стороны должны уладить все вопросы в ближайшие дни. Помимо "Сити" Стерлинг ранее играл за "Ливерпуль".
Ранее была информация, что по одному маршруту со Стерлингом может
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