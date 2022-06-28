Третий английский клуб. Стерлинг согласовал личный контракт с Челси

Лондонский "Челси" согласовал условия личного контракта с Рахимом Стерлингом. Об этом передает инсайдер Николо Скира

У игрока уже через год заканчивается контракт с "Ман Сити" и он не против переезда в Лондон. На данный момент осталось договориться лишь двум клубам о компенсации за вингера.

По разным данным, "горожане" запрашивают разную сумму за Рахима - от 35-ти до 60-ти миллионов. Сообщается, что стороны должны уладить все вопросы в ближайшие дни. Помимо "Сити" Стерлинг ранее играл за "Ливерпуль".