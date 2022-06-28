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Третий английский клуб. Стерлинг согласовал личный контракт с Челси

Англия
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Теперь осталось договориться клубам

Третий английский клуб. Стерлинг согласовал личный контракт с Челси

Фото: twitter MCFC Denver

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" согласовал условия личного контракта с Рахимом Стерлингом. Об этом передает инсайдер Николо Скира

У игрока уже через год заканчивается контракт с "Ман Сити" и он не против переезда в Лондон. На данный момент осталось договориться лишь двум клубам о компенсации за вингера.

По разным данным, "горожане" запрашивают разную сумму за Рахима - от 35-ти до 60-ти миллионов. Сообщается, что стороны должны уладить все вопросы в ближайшие дни. Помимо "Сити" Стерлинг ранее играл за "Ливерпуль".

Ранее была информация, что по одному маршруту со Стерлингом может отправиться Зинченко.

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Манчестер Сити
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