Третий английский клуб. Стерлинг согласовал личный контракт с Челси

Лондонский "Челси" согласовал условия личного контракта с Рахимом Стерлингом. Об этом передает инсайдер Николо Скира

У игрока уже через год заканчивается контракт с "Ман Сити" и он не против переезда в Лондон. На данный момент осталось договориться лишь двум клубам о компенсации за вингера.

