Челси перестраивает атаку: Дембеле может присоединится к лондонцам

"Челси" сделал предложение контракта полузащитнику "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Хавбеку придется выбирать, так как от каталонцев тоже есть предложение.

Сообщается, что "Барса" предлагает пойти на снижение зарплаты. Сторона француза согласна на определенные уступки, но текущее предложение контракта считается слишком низким.

"Синие" же видят Усмана в клубе и хотят, чтобы он выступал впереди с Рахимом Стерлингом из "Сити", трансфер которого также ведет "Челси".

В прошлом сезоне Дембеле провел 32 матча за "Барселону", забил 2 гола и отдал 13 голевых передач.