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Манчестер Юнайтед сделал предложение по защитнику Фейеноорда

Англия
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В последний момент перебили предложение "Лиона"

Манчестер Юнайтед сделал предложение по защитнику Фейеноорда

Фото: twitter.com/Feyenoord

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"Манчестер Юнайтед" предлагает "Фейенорду" 15 миллионов евро чистыми за защитника Тирелла Маласиа, сообщает Фабрицио Романо. Также обсуждается бонусная часть.

Сообщается, что главным претендентом на 22-летнего нидерландца до вмешательства "Юнайтед" был "Лион". Французы предлагали 13 миллионов евро чистыми и 2 миллиона бонусной части.

Клубы ожидают решения самого футболиста.

В прошлом сезоне фуллбек провел 50 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 17 миллионов евро.

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В статье: Лион Фейеноорд (Роттердам) Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
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