Манчестер Юнайтед сделал предложение по защитнику Фейеноорда

"Манчестер Юнайтед" предлагает "Фейенорду" 15 миллионов евро чистыми за защитника Тирелла Маласиа, сообщает Фабрицио Романо. Также обсуждается бонусная часть.

Manchester United fresh proposal to Feyenoord for Tyrell Malacia: €15m guaranteed fee plus add-ons now discussed. ???????????? #MUFC



Talks in progress to hijack OL deal, as they had verbal agreement for €12m plus €3m add-ons. Waiting for player side too. pic.twitter.com/sdttcxwiNJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022

Сообщается, что главным претендентом на 22-летнего нидерландца до вмешательства "Юнайтед" был "Лион". Французы предлагали 13 миллионов евро чистыми и 2 миллиона бонусной части.

Клубы ожидают решения самого футболиста.

В прошлом сезоне фуллбек провел 50 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 17 миллионов евро.