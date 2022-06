Манчестер Юнайтед сделал предложение по защитнику Фейеноорда

"Манчестер Юнайтед" предлагает "Фейенорду" 15 миллионов евро чистыми за защитника Тирелла Маласиа, сообщает Фабрицио Романо. Также обсуждается бонусная часть.

Manchester United fresh proposal to Feyenoord for Tyrell Malacia: €15m guaranteed fee plus add-ons now discussed. ???????????? #MUFC



Talks in progress to hijack OL deal, as they had verbal agreement for €12m plus €3m add-ons. Waiting for player side too. pic.twitter.com/sdttcxwiNJ