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Манчестер Юнайтед сделал предложение по защитнику Фейеноорда
В последний момент перебили предложение "Лиона"
Фото: twitter.com/Feyenoord
"Манчестер Юнайтед" предлагает "Фейенорду" 15 миллионов евро чистыми за защитника Тирелла Маласиа, сообщает Фабрицио Романо. Также обсуждается бонусная часть.
Manchester United fresh proposal to Feyenoord for Tyrell Malacia: €15m guaranteed fee plus add-ons now discussed. ???????????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022
Talks in progress to hijack OL deal, as they had verbal agreement for €12m plus €3m add-ons. Waiting for player side too. pic.twitter.com/sdttcxwiNJ
Сообщается, что главным претендентом на 22-летнего нидерландца до вмешательства "Юнайтед" был "Лион". Французы предлагали 13 миллионов евро чистыми и 2 миллиона бонусной части.
Клубы ожидают решения самого футболиста.
В прошлом сезоне фуллбек провел 50 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 17 миллионов евро.
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