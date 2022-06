Зинченко, Кукурелья, Вест Хэм и Эвертон - действующие лица обозначены, движения нет

Недавно в рамках серии Champions in Focus официальный сайт "Манчестер Сити" выпустил заметку о вкладе Александра Зинченко в завоевание очередого чемпионского титула.

Акцент сделан на матче последнего тура, когда "Сити" проигрывал "Астон Вилле" 0:2, но с помощью Зинченко, вышедшего на поле после перерыва, смог сделать камбэк. "Сити не хватало искры, чтобы изменить ход игры и Зинченко, в одном из своих лучших матчей за горожан, смог зажечь команду, – читаем в материале. – Зинченко один из самых мастеровитых игроков "Сити", но неотъемленной частью команды Гвардиолы он стал благодаря своей тактической обознанности и футбольному интеллекту".

"Надежность Зинченко позволяет Гвардиоле рассчитывать на него в самых важных матчах. "Сити" борется за несколько трофеев в каждом сезоне и календарь иногда бывает слишком тяжелым. Именно поэтому такие футболисты как Зинченко, которые способны помочь команде при любых обстоятельствах, ценятся на вес золота. Украинец адаптируется под требуемые от него задачи, но основы его футбольного репертуара – техника обращения с мячом и непоколебимая трудовая этика – заметны всегда".

В "Манчестер Сити" ценят и любят Зинченко. Одновременно с этим "горожане" уже не в первый и не во второй раз готовы расстаться с украинцем в летнее трансферное окно. Новый эпизод трансферного сериала Зинченко отличается тем, что возможная продажа украинца возможна только после выполнения ряда условий.

На ситуацию нужно посмотреть с трех ракурсов:

Почему "Манчестер Сити" вновь готов продать Зинченко

Из каких клубов состоит круг претендентов на украинца

Почему "Сити", несмотря на наличиствующий спрос, пока не получил ни одного предложения по Зинченко

Про вероятный трансфер украинца пишут как авторитетные спортивные медиа, так и менее достоверные источники. Этот материал опирается на информацию изданий The Athletic, The Daily Mail, Goal, Mirror, Evening Standard, The Telegraph, ESPN и The Guardian.

Левый защитник – основная цель Манчестер Сити

Нельзя сказать, что "Манчестер Сити" в прямом смысле выставил Зинченко на продажу. По крайней мере, нигде об этом не говорится. Формулировки в СМИ не конкретны. "В Сити думают, расставаться ли с Зинченко" (The Guardian), "Сити не будет препятствовать Зинченко, если он захочет покинуть клуб, но только после поступления значительного предложения. Универсальность 25-летнего футболиста все еще делает его ценным игроком" (The Telegraph), "Перед любыми новыми трансферами "Сити" нужно продавать. Считается, что клуб не будет препятствовать уходу трех футболистов: это Зинченко, Жезус и Стерлинг (The Athletic).

Жезус и Стерлинг в скором времени покинут "Сити". И команда Гвардиолы не ищет им какой-то замены. С Зинченко ситуация несколько иная.

Подписав Хулиана Альвареса в январе и Эрлинга Холада в первые дни мая, "Манчестер Сити" сосредоточился на двух трансферных целях – это центрхав "Лидса" Калвин Филлипс и левый защитник "Брайтона" Марк Кукурелья. 26-летний Филлипс призван заменить Фернандиньо. "Сити" удалось договориться с "Лидсом" (42-45 млн фунтов) и в ближайшие дни хавбек сборной Англии присоединится к "горожанам".

Но по Кукурелье никаких продвижек нет.

23-летний воспитанник "Барселоны" ценится как тренером "Сити" Гвардиолой, так и спортдиром Бегиристайном. Это тот самый настоящий левый защитник, в котором так давно нуждаются "горожане". В прошлом сезоне Кукурелья был лидером среди фулбеков АПЛ по количеству шансов, созданных с игры, и вторым защитником в лиге по количеству выполенных подкатов. Кукурелья умеет высоко встречать соперника и выигрывать дуэли. Полезный в атаке и у своих ворот.

Проблема в том, что у "Брайтона" сильная переговорная позиция. Контракт Кукурельи действует еще четыре года и у "чаек" нет каких-то финансовых проблем. Не давит на своих работодателей и сам футболист. В понедельник Кукурелья п рибыл в расположение команды , сказал, что всем доволен, очень счастлив и не собирается стричься.

"Брайтон" умеет стоять на своем. Перед стартом прошлого сезона "Арсенал" пытался договориться с "чайками" по трансферу центрбека Бен Уайта, но не смог вытарговать ни одного пенса и заплатил требуемые 50 млн фунтов. За Кукурелью "Брайтон" тоже требует 50 млн и не намерен отступать. Несмотря на то, что "трансферный гуру" Фабрицио Романо еще в середине июня анонсировал старт переговоров, из Брайтона доносится другая информация – нет никаких предложений, нет желания продавать.

Но если "Сити" все-таки подпишет Кукурелью, и при этом сохранит Натана Аке, которого хочет подписать "Челси", то на левый фланг у "горожан" будут претендовать четыре футболиста и у украинца будет меньше минут. А "Арсенал", "Вест Хэм", "Эвертон", "Челси" (?) и другие заинтересованные в Зинченко клубы АПЛ видят или видели Александра на желаемой для него позиции в центре поля.

Арсенал и Вест Хэм – пока другие приоритеты

Об интересе "Арсенала" к Зинченко говорилось в конце мая и в начале июня, но затем "канониры" переключились на других футболистов. Возможно украинец никогда и не был в важных целях. "Арсенал" уже потратил более 90 млн фунтов на трансферы атакующего хавбека "Порту" Фабиу Вийера и форварда Габриэла Жезуса, а сейчас занимается трансфером аргентинца Лисандро Мартинеса, который может сыграть в центре обороны, левого защитника и опорника. В "Арсенале" остаются Парти, Джака, Эльнени, Локонга. Для Зинченко просто нет места.

Кому нужна глубина состава, так это "Вест Хэму". В прошлом сезоне Дэвид Мойес провел меньше всех замен среди тренеров АПЛ. И особо нуждается "хаммерс" в усилении центра поля – Марк Нобл завершил карьеру, аренда Алекса Крала оказалось неуспешной. Деклану Райсу и Томашу Соучеку нужна конкуренция. Но клуб занят трансферами футболистов других амплуа. Почти 30 млн фунтов "хаммерс" заплатили за центрбека "Ренна" Наифа Агерда, столько же "Вест Хэм" готов отдать за 20-летнего форварда "Челси" Армандо Брою, за десятку был подписан кипер ПСЖ Альфонс Ареоля. Также Мойесу интересен вингер "Вильярреала" Арно Данджума, в качестве свободного агента "хаммерс" хотят подписать Джесси Лингарда. О конкретных действиях по трансферу Зинченко пока ничего не слышно.

Эвертон – ресурсы ограничены

Смена чемпиона на едва не вылетевшую команду будет интересным решением, но Зинченко никогда не боялся смелых вызовов. Лэмпарду нужен креативный центрхав, в команде уже есть украинец Виталий Миколенко, "Эвертон", по информации в прессе, наиболее настойчив в своем интересе к одному из лидеров сборной Украины.

Но помешать переходу может непростая финансовая ситуация "Эвертона".

Потери "Эвертона" за три предыдущих сезона составляют 372 млн фунтов, хотя по правилам Премьер-лиги лимит – 105. В связи с COVID-19 и сопутствующими обстоятельствами, клубам позволили выйти за рамки, но все же расходы "ирисок" неординарны. Когда "Эвертон" гарантировал себе АПЛ, победив "Кристал Пэлас" в предпоследнем туре, "Лидс" и "Бернли" потребовали от лиги внимательно изучить финансы "Эвертона". Ливерпульский клуб уверяет, что грубых нарушений нет.

Понимая сложность ситуации, "Эвертон" принялся резко сокращать расходы еще в прошлом году. Летом 2021 "ириски" потратили на трансферы 1.7 млн фунтов, зимные покупки Паттерсона и Миколенко были перекрыты продажей Диня, Деле Алли был взят бесплатно (первые десять миллонов "Тоттенхэм" получит только когда хавбек проведет за "Эвертон" 20 матчей в старте), зарплатный фонд сократился после расставаний с Хамесом, Бернардом, Динем, Делфом, Сигурдссоном и Тосуном.

Строительство нового стадиона и разрыв всех связей с подсанционным олигархом Усмановым тоже ограничивают возможности "ирисок". Даже если "Эвертон" сменит владельца (к клубу присматривается американский консорциум), он не сможет летом размахивать миллионами и ему придется продавать.

Самые дорогие активы "Эвертона" – это нападающие Ришарлисон и Калверт-Льюин. Пока у "ирисок" нет предложений по двум форвардам, но в Ришарлисоне заинтересован "Тоттенхэм". Также "шпоры" присматриваются к вингеру "Эвертона" Энтони Гордону, но продажу 21-летнего клубного воспитанника болельщики не простят. Это не вариант.

Помимо Зинченко, "Эвертон" проявляет интерес и к хавбеку "Тоттенхэма" Харри Уинксу. Возможно трансферы Ришарлисона и Уинкса будут объеденины в одну сделку.

С уверенностью можно сказать, что "Эвертон" пока не может себе позволить большие входящие трансферы, вроде перехода Зинченко. Какие-то переговоры могут возникнуть только после продаж.

Челси?

Вслед за Романом Абрамовичем "Челси" покинули его верные помощники Брюс Бак и Марина Грановская. Новый владелец Тотт Боэли, засучив рукава, с энтузиазмом принялся за работу и лето на "Стэмфорд Бридж" обещает быть интересным.

"Челси" близок к трансферу Рахима Стерлинга, вчера появилась информация, что помимо Стерлинга, "Челси" хочет подписать у "Сити" и Натана Аке, сегодня The Daily Mail пишет, что "синим" нужно сразу три футболиста "горожан" – помимо двух вышеуказанных, еще Александр Зинченко. Пока это похоже на безумие, сложно представить, что "Сити" продаст конкуренту сразу трех своих игроков.

Все остаются на своих местах

В любой момент может случиться эффект домино и одна сделка запустит другие. Но пока Зинченко остается игроком "Манчестер Сити" и в ближайшее время вероятно ничего не изменится. Начиная с четвертого июля игроки "Сити" будут возвращаться в расположение клуба, на вторую половину месяца запланирован тур в США. К этому времени ситуация должна проясниться.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine