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Челси согласовал с Лидсом переход Рафиньи

Англия
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Мечта с "Барсой" откладывается

Челси согласовал с Лидсом переход Рафиньи

Фото: twitter.com/LUFC

Новина українською

"Челси" согласовал условия трансфера нападающего "Лидса" Рафиньи, сообщает Фабрицио Романо. "Святые" получат за 25-летнего бразильца 60-65 миллионов фунтов с учетом бонусной части.

Большая часть суммы будет уплачена за игрока сразу же.

Продолжаются переговоры с самим игроком об условиях личного контракта.

Ранее сообщалось, что Рафинья хотел бы перейти в "Барселону", но клуб не может позволить себе трансфер на условиях "Лидса".

Каталонцы надеялись на вылет "святых" из Премьер-лиги. В случае понижения клуба в дивизионе, в его контракте активировалась бы сумма отступных в размере 35 миллионов фунтов.

Также сообщалось, что "Челси" сделал предложение нападающему "Барселоны" Усману Дембеле и согласовал условия контракта с вингером "Сити" Рахимом Стерлингом. Амплуа всех троих – вингер.

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В статье: Рафинья Челси (Лондон) Лидс Юнайтед
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