Челси согласовал с Лидсом переход Рафиньи

"Челси" согласовал условия трансфера нападающего "Лидса" Рафиньи, сообщает Фабрицио Романо. "Святые" получат за 25-летнего бразильца 60-65 миллионов фунтов с учетом бонусной части.

Большая часть суммы будет уплачена за игрока сразу же.

Chelsea and Leeds have reached full agreement for Raphinha! Official bid accepted around £60/65m [add ons included]. Main part of amount to be paid immediately. It’s done between clubs. ???????? #CFC



Talks now ongoing on player side on personal terms and contract. Boehly, on it. pic.twitter.com/gNbc4HbrTa