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Челси согласовал с Лидсом переход Рафиньи
Мечта с "Барсой" откладывается
Фото: twitter.com/LUFC
"Челси" согласовал условия трансфера нападающего "Лидса" Рафиньи, сообщает Фабрицио Романо. "Святые" получат за 25-летнего бразильца 60-65 миллионов фунтов с учетом бонусной части.
Большая часть суммы будет уплачена за игрока сразу же.
Chelsea and Leeds have reached full agreement for Raphinha! Official bid accepted around £60/65m [add ons included]. Main part of amount to be paid immediately. It’s done between clubs. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022
Talks now ongoing on player side on personal terms and contract. Boehly, on it. pic.twitter.com/gNbc4HbrTa
Продолжаются переговоры с самим игроком об условиях личного контракта.
Ранее сообщалось, что Рафинья хотел бы перейти в "Барселону", но клуб не может позволить себе трансфер на условиях "Лидса".
Каталонцы надеялись на вылет "святых" из Премьер-лиги. В случае понижения клуба в дивизионе, в его контракте активировалась бы сумма отступных в размере 35 миллионов фунтов.
Также сообщалось, что "Челси" сделал предложение нападающему "Барселоны" Усману Дембеле и согласовал условия контракта с вингером "Сити" Рахимом Стерлингом. Амплуа всех троих – вингер.
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