Мешок фунтов за Стерлинга. Станет ли Рахим новым Лукаку для Челси?

Не суди по обложке

Год назад "Челси" забашлял "Интеру" 113 миллионов евро за Ромелу Лукаку, совершив, вероятно, худший трансферов в собственной истории. На первый взгляд, покупка выглядела весьма адекватной. Сходу после прихода Томаса Тухеля лондонцы взяли Лигу Чемпионов, команда выглядела очень слаженно, но плохая реализация едва не стоила им успеха. В клубе решили не довольствоваться достигнутым, и Марина Грановская вернула на "Стэмфорд Бридж" реинкарнированного Дидье Дрогба.

На бумаге всё выглядело разумно. Проблемы в реализации должен был решить топ-форвард, который к тому же должен был стать лидером в своей линии, поведя за собой молодых игроков атаки. Лукаку выглядел идеальной кандидатурой – в Италии Большой Ром наконец обрёл себя, забил 47 голов в Серии А за два года. В каждом из сезонов бельгиец находил себе моменты на 20+ xG и шёл с реализацией чуть выше ожидаемого.

Но на деле такая логика логика привела к полному провалу. Лукаку не только испортил атмосферу в раздевалке своим инфантильными интервью на тему "хочу обратно к̶ ̶м̶а̶м̶о̶ч̶к̶е̶ в"Интер" в самый неподходящий момент кампании, но и сломал ряд игровых механизмов команды.

Утрата идентичности

Успех "Челси" в ЛЧ строился на двух китах – удушающий прессинг и гибкость в атаке. Маунт, Вернер и остальные не жалели себя и постоянно оказывали давление на соперника на любых участках поля. Этим, кстати, частично объясняется их плохая реализация. Если игрок вовлечён в игру все 90 минут, его физическая и когнитивная нагрузка заметно растут, и принять разумное решение или банально технически исполнить точный удар по воротам становится труднее. Второй аспект – "Челси" обладал сверхгибкой атакой, в которой игроки постоянно менялись позициями/ролями, путали соперника и в конце концов достигали своего. У Тухеля был карт-бланш из Хавертца, Вернера, Маунта, Пулишича и Зиеша. Он мог смело усадить любого на лавку, выставив оптимальный подбор на конкретную игру, и никто не качал права за кулисами.

Лукаку разбил оба механизма, и испортил игру как в обороне, так и в атаке. Ромелу не работал в прессинге – то ли корона на голове не позволяла, то ли таскать своё огромное тело по всему полю в самой интенсивной лиге мира оказалось для него непосильной задачей. В итоге "Челси" встречал соперников ниже, стал хуже контролировать свои матчи и стал уязвимее в обороне. В нападении Ромелу всегда оставался в центре, и атака стала предсказуемой. Справедливости ради, Тухель использовал его лишь в роли таргетмена, хотя главная сила бельгийца – это открывания за спину защитникам на полном ходу своего тела-локомотива. Вина была обоюдной – клуб не смог ясно идентифицировать свои потребности, и в итоге даже самый дорогой новичок в истории не использовался оптимальным образом.

Осознание своих потребностей

Андрей Шевченко, Фернандо Торрес, Альваро Мората, Тимо Вернер, Ромелу Лукаку. Это не колдовское заклинание, отсылающее нас к россказням о проклятии девятого номера на "Стэмфорд Бридж". Хотя зная пристрастие матери Лукаку к ритуалам вуду, она-то должна была предостеречь сына перед этим роковым трансфером. На самом деле это перечень звёзд первой величины, не сумевших проявить себя в "Челси". И когда выборка столь велика, а количество провалов многократно превышает число заигравших, то это наталкивает на мысль, что дело не в игроках.

В эпоху Абрамовича в команде заиграло лишь два форварда – Дидье Дрогба и Диего Коста. Постоянные смены тренеров и погоня за сиюминутным результатом привели к тому, что "Челси" так и не обрёл свою идентичность. Они не знали, что они хотят, в чём нуждаются и кто им нужен. Словно речь о типичном подростке, а не о менеджементе топ-клуба. Неслучайно, что двух единственных успешных форвардов в современной истории клуба в команду привёл Жозе Моуриньо – португалец всегда знал, чего он хочет. И если возращение Особенного на Бридж не входит в планы новых владельцев, то "пенсионерам" нужно забыть о любви к дорогим игрушкам, и подписывать только тех игроков, которые адекватно вписываются в их игровую модель.

Работа над ошибками

Год назад на ExpectedChelsea появился очень занятный пост, предвосхитивший будущий провал Лукаку. Пока Грановская согласовывала сделку по Ромелу, аналитики-любители с помощью нехитрой продвинутой статистики определили истинную потребность команды Тухеля. Вместо покупки топового наконечника они предложили иное решение проблемы низкой результативности. Оно заключалось не в улучшение реализации, а в увеличение количества моментов. И вместо Лукаку, Холланда или другого топ-центра они предлагали "Челси" усилить фланг атаки, в частности называя кандидатуру Джейдона Санчо.

Ближайший аналог Санчо лично для автора – это Эден Азар. У них разная антропометрия и манера игры, но их объединяет одно определение – назовём их "альтруистичными дриблёрами". Обычно игроки, способные в одиночку накрутить несколько соперников, не слишком склонны к командной игре. Но Азар и Санчо всегда нацелены на пас. Их дриблинг выступает в роли естественного плеймейкинга – собрали вокруг себя пачку оппонентов, и отдали в зону, оголённую защитниками, сбежавшимися перед неостановимым вингером.

Мешок фунтов на Стерлинга

Можно поспорить с тем, подходил ли конкретно Санчо этой команде, но поведение лондонцев на рынке намекает, что они и сами пришли к тому же ответу. "Челси" этим летом планирует взять сразу двух вингеров – Рафинью из "Лидса" и Рахима Стерлинга. По бразильцу переговоры уже находятся в продвинутой стадии – "Челси" ведёт переговоры с агентом игрока, и футбольная Ванга Фабрицио Романо сообщает, что клубы должны сойтись на 60-65 миллионах фунтов. По Рахиму вскоре ожидается повторный бид. Мэтт Лоу, который в вопросах о "пенсионерах" едва ли не надёжнее Романо, сообщал о том, для Стерлинга "Челси" – приоритет №1, а его истекающий через год контракт намекает, что вингер вскоре будет продан.

Это как раз то, что нужно "Челси". Несмотря на бесконечную критику, Стерлинг надёжен как сама британская валюта. А его карьерный путь ещё нескоро последует за его траекториями при коронных падениях в чужой штрафной площади. 27 лет, третий капитан сборной Англии, 10 лет опыта выступлений в топ-клубах, 6 лет работы с Гвардиолой. И стабильность – Рахим 5 лет подряд завершает сезон АПЛ с показателем от одного до двух десятков голов.

Стерлинг даст команде классные открывания, количество обводок, которые не снились ни Пулишичу с его слабеньким телом, ни Вернеру с его дубовым первым касанием. А его умение интерпретировать разные роли и позиции вкупе с недооценённым игровым интеллектом позволит команде вернуть в свою игру элементы, которые были разрушены с трансфером Лукаку.

Прессинг-машина Бьелсы

У Рафиньи нет колоссального опыты Стерлинга, но он экстерном закончил школу современного футбола за два года работы с прессинг-одержимцами Марсело Бьелсой и Джесси Маршем. Суммарное число отборов, перехватов и блоков бразильца в пересчёте на 90 минут стремятся к космическому показателю в пять единиц. С учётом особенностей стиля "Челси" этот показатель упадёт, но о работоспособности бразильца это говорит многое.

Левая нога Рафиньи даст лондонцам то, чего не дал Хаким Зиеш. Football Manager 2022 оценил показатель "принятие решений" алжирца в 9 единиц из 20, "импровизацию" – в 17. Ничего точнее для характеристики карьеры Хакима в Лондоне и не придумать. Главным плеймейкером "Челси" не может быть человек, который выбирает не оптимальный вариант продолжения атаки. Зиеш большой придумщик и любитель неочевидных решений, за ним всегда интересно смотреть. Но для реализации своей магии ему нужны лишние полсекунды на мяче. Такую роскошь в АПЛ ему не сыскать, в отличии от Серии А. Рафинья же может добавить атаке "Челси" непредсказуемости, и за два года на Альбионе адекватного ответа на его своебразную манеру дриблинга не смогли найти даже топовые защитники АПЛ.

Если "Челси" удастся закрыть обе сделки, то в новом сезоне нас ждёт совсем другая игра. Тухель наконец получит в своё распоряжение двух игроков, которые способны нести угрозу в любом эпизоде 1 в 1 против защитника. Ранее этим мог похвастаться лишь Вернер, и лишь в том случае, если перед ним была зона размером с гектар. Умение этой парочки потенциальных новичков играть на ограниченном пространстве, их опасность в изоляции на фланге и умение играть в прессинге может преобразить нападение "синих". И помочь "Челси" наконец навязать конкуренцию двум лучшим командам мира в борьбе за титул АПЛ.