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Черноморец проведет контрольный матч
Сегодня «моряки» впервые с момента начала войны сыграют с профессиональным соперником
Фото: ФК Черноморец
Подготовка одесского "Черноморца" к сезону-2022/23 набирает ход. В ее рамках команда Романа Григорчука проводит тренировки и контрольные матчи, в которых тренерский штаб проверяет в деле новичков. После спарринга с одним из местных любительских клубов "моряки" померяются силами с профессиональной командой – второлиговыми "Балканами" из села Заря Одесской области.
что сельский коллектив возглавляет бывший игрок "Черноморца" Денис Колчин.
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