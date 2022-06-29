Черноморец проведет контрольный матч

Подготовка одесского "Черноморца" к сезону-2022/23 набирает ход. В ее рамках команда Романа Григорчука проводит тренировки и контрольные матчи, в которых тренерский штаб проверяет в деле новичков. После спарринга с одним из местных любительских клубов "моряки" померяются силами с профессиональной командой – второлиговыми "Балканами" из села Заря Одесской области.

что сельский коллектив возглавляет бывший игрок "Черноморца" Денис Колчин.