Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дин Хендерсон в скором времени присоединится к новичку АПЛ
Хоть куда-то
Фото: twitter.com/ManUtd
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон присоединится к "Ноттингем Форест" на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. Сделка не будет включать опцию для выкупа.
Dean Henderson deal will be signed and announced in the next days by Man United - no issues, it has been approved by ten Hag. Loan move to Nottingham Forest until June 2023, huge move for NFFC. ???? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2022
Deal won’t include any buy option clause, as reported last week.
Сообщается, срок аренды рассчитан до лета 2023 года.
В прошлом сезоне Хендерсон провел за "Манчестер Юнайтед" всего 5 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего голкипера в 18 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Холанд, Мане и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- "То, что вы делаете, не эффективно". СМИ опубликовали последний разговор Макрона и путина перед войной
- Защитник Шахтера тренируется с другим клубом УПЛ
- Как трансферы Холанда и Нуньеса повлияют на расклад сил в английском футболе
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме