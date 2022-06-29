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Дин Хендерсон в скором времени присоединится к новичку АПЛ

Англия
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Дин Хендерсон в скором времени присоединится к новичку АПЛ

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон присоединится к "Ноттингем Форест" на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. Сделка не будет включать опцию для выкупа.

Сообщается, срок аренды рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Хендерсон провел за "Манчестер Юнайтед" всего 5 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего голкипера в 18 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест (Ноттингем) Дин Хендерсон
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