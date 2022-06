Дин Хендерсон в скором времени присоединится к новичку АПЛ

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон присоединится к "Ноттингем Форест" на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. Сделка не будет включать опцию для выкупа.

Dean Henderson deal will be signed and announced in the next days by Man United - no issues, it has been approved by ten Hag. Loan move to Nottingham Forest until June 2023, huge move for NFFC. ???? #MUFC



Deal won’t include any buy option clause, as reported last week.