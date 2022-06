Тоттенхэм ведет переговоры по нападающему Эвертона

"Тоттенхэм" ведет переговоры по подписанию нападающего "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Фабрицио Романо. Также "шпоры" работают над трансфером нового правого защитника.

Сообщается, что клубам ещё предстоит обсудить структуру сделки по 25-летнему бразильцу. Тем не менее, по условиям личного контракта у сторон вопросов нет.

Tottenham have already scheduled new round of talks for Richarlison. Work in progress with Everton but deal structure has to be discussed again, no issues on personal terms. ⚪️ #THFC



Spurs are also working to sign new right back.