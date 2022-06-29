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Тоттенхэм ведет переговоры по нападающему Эвертона
Лондонские клубы поделили бразильцев
Фото: twitter.com/Everton
"Тоттенхэм" ведет переговоры по подписанию нападающего "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Фабрицио Романо. Также "шпоры" работают над трансфером нового правого защитника.
Сообщается, что клубам ещё предстоит обсудить структуру сделки по 25-летнему бразильцу. Тем не менее, по условиям личного контракта у сторон вопросов нет.
Tottenham have already scheduled new round of talks for Richarlison. Work in progress with Everton but deal structure has to be discussed again, no issues on personal terms. ⚪️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2022
Spurs are also working to sign new right back.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" также интересовался нападающим "Лидса" Рафиньей, но в последнее время часто обсуждается переход бразильца в "Челси". В то же время, ранее было известно об интересе "Челси" к Ришарлисону тоже.
В прошлом сезоне Ришарлисон провел за "Эвертон" 33 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 48 миллионов евро.
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