  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм ведет переговоры по нападающему Эвертона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм ведет переговоры по нападающему Эвертона

Англия
(1 голосов)

Лондонские клубы поделили бразильцев

Тоттенхэм ведет переговоры по нападающему Эвертона

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

"Тоттенхэм" ведет переговоры по подписанию нападающего "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Фабрицио Романо. Также "шпоры" работают над трансфером нового правого защитника.

Сообщается, что клубам ещё предстоит обсудить структуру сделки по 25-летнему бразильцу. Тем не менее, по условиям личного контракта у сторон вопросов нет.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" также интересовался нападающим "Лидса" Рафиньей, но в последнее время часто обсуждается переход бразильца в "Челси". В то же время, ранее было известно об интересе "Челси" к Ришарлисону тоже.

В прошлом сезоне Ришарлисон провел за "Эвертон" 33 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 48 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде