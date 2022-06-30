Тоттенхэм на сезон арендует Лангле

"Тоттенхэм" арендует защитника "Барселоны" Клемана Лангле, сообщает Gianlucadimarzio.com. Стороны согласовали сделку.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" рассмотрит вариант с арендой француза, чтобы усилить конкуренцию в защитной линии.

"Барселона", в свою очередь, пытается разгрузить зарплатную ведомость, отпустив ненужных футболистов. Клуб также хочет расстаться с Умтити.

В прошлом сезоне лангле провел за "Барсу" 27 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 12 миллионов евро.