  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм на сезон арендует Лангле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм на сезон арендует Лангле

Англия
(1 голосов)

Сделка близка к завершению

Тоттенхэм на сезон арендует Лангле

Новина українською

"Тоттенхэм" арендует защитника "Барселоны" Клемана Лангле, сообщает Gianlucadimarzio.com. Стороны согласовали сделку.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" рассмотрит вариант с арендой француза, чтобы усилить конкуренцию в защитной линии.

"Барселона", в свою очередь, пытается разгрузить зарплатную ведомость, отпустив ненужных футболистов. Клуб также хочет расстаться с Умтити.

В прошлом сезоне лангле провел за "Барсу" 27 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 12 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Клеман Лангле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде