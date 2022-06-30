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Тоттенхэм на сезон арендует Лангле
Сделка близка к завершению
"Тоттенхэм" арендует защитника "Барселоны" Клемана Лангле, сообщает Gianlucadimarzio.com. Стороны согласовали сделку.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" рассмотрит вариант с арендой француза, чтобы усилить конкуренцию в защитной линии.
"Барселона", в свою очередь, пытается разгрузить зарплатную ведомость, отпустив ненужных футболистов. Клуб также хочет расстаться с Умтити.
В прошлом сезоне лангле провел за "Барсу" 27 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 12 миллионов евро.
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