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Вест Хэм планирует подписать игрока сборной Дании

Англия
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25-летний защитник может продолжить карьеру в АПЛ

Вест Хэм планирует подписать игрока сборной Дании

Йоаким Мехле

Новина українською

"Вест Хэм" рассчитывает подписать контракт с защитником "Аталанты" Йоакимом Мехле. Об этом сообщает издание TuttoAtalаnta.

Отметим, что "Аталанта" готова продать своего игрока за 18-20 миллионов евро.

Руководство итальянского клуба будет обсуждать детали трансфера Мехле, если получит официальный запрос.

В прошлом сезоне Йоаким отыграл 26 матчей за "Аталанту", в которых отличился голом и результативной передачей.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Йоаким Мехле
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Источник:
TuttoAtalаnta

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