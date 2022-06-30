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Вест Хэм планирует подписать игрока сборной Дании
25-летний защитник может продолжить карьеру в АПЛ
Йоаким Мехле
"Вест Хэм" рассчитывает подписать контракт с защитником "Аталанты" Йоакимом Мехле. Об этом сообщает издание TuttoAtalаnta.
Отметим, что "Аталанта" готова продать своего игрока за 18-20 миллионов евро.
Руководство итальянского клуба будет обсуждать детали трансфера Мехле, если получит официальный запрос.
В прошлом сезоне Йоаким отыграл 26 матчей за "Аталанту", в которых отличился голом и результативной передачей.
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Источник:TuttoAtalаnta
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