Вест Хэм планирует подписать игрока сборной Дании

"Вест Хэм" рассчитывает подписать контракт с защитником "Аталанты" Йоакимом Мехле. Об этом сообщает издание TuttoAtalаnta.

Отметим, что "Аталанта" готова продать своего игрока за 18-20 миллионов евро.

Руководство итальянского клуба будет обсуждать детали трансфера Мехле, если получит официальный запрос.

В прошлом сезоне Йоаким отыграл 26 матчей за "Аталанту", в которых отличился голом и результативной передачей.