Предложение Барселоны по Рафинье не устраивает Лидс

"Барселона" вчера вечером, 29 июня, сделала ещё одно предложение по нападающему "Лидса" Рафинье, сообщает Фабрицио Романо. Оно все ещё слишком мало для "белых".

Excl: Barcelona contacted Leeds yesterday night to submit new bid for Raphinha, following talks with Deco. Barça verbal proposal does not fulfill Leeds request, yet. ???????????? #Raphinha



Leeds insist on respecting the agreement with Chelsea for £60m.



It’s still open on player side. pic.twitter.com/DqhGbWfmiV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022

Сообщается, что у "Лидса" уже есть договоренность с "Челси" по трансферу бразильца. "Синие" предлагают 60 миллионов фунтов – эта сумма полностью устраивает клуб.

В прошлом сезоне Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 45 миллионов евро.