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Предложение Барселоны по Рафинье не устраивает Лидс

Англия
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Предложение Барселоны по Рафинье не устраивает Лидс

Фото: twitter.com/LUFC

Новина українською

"Барселона" вчера вечером, 29 июня, сделала ещё одно предложение по нападающему "Лидса" Рафинье, сообщает Фабрицио Романо. Оно все ещё слишком мало для "белых".

Сообщается, что у "Лидса" уже есть договоренность с "Челси" по трансферу бразильца. "Синие" предлагают 60 миллионов фунтов – эта сумма полностью устраивает клуб.

В прошлом сезоне Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 45 миллионов евро.

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В статье: Рафинья Барселона Лидс Юнайтед
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