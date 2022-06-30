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Предложение Барселоны по Рафинье не устраивает Лидс
Цена давно известно
Фото: twitter.com/LUFC
"Барселона" вчера вечером, 29 июня, сделала ещё одно предложение по нападающему "Лидса" Рафинье, сообщает Фабрицио Романо. Оно все ещё слишком мало для "белых".
Excl: Barcelona contacted Leeds yesterday night to submit new bid for Raphinha, following talks with Deco. Barça verbal proposal does not fulfill Leeds request, yet. ???????????? #Raphinha— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022
Leeds insist on respecting the agreement with Chelsea for £60m.
It’s still open on player side. pic.twitter.com/DqhGbWfmiV
Сообщается, что у "Лидса" уже есть договоренность с "Челси" по трансферу бразильца. "Синие" предлагают 60 миллионов фунтов – эта сумма полностью устраивает клуб.
В прошлом сезоне Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 45 миллионов евро.
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