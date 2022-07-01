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Звездный партнер Миколенко официально перебрался в Тоттенхэм
Бразилец заключил долгосрочное соглашение
Фото: tottenhamhotspur
Бразильский нападающий "Эвертона" Ришарлисон официально стал игроком "Тоттенхэма", сообщает пресс-служба лондонцев.
25-летний футболист заключил долгосрочный контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 2027 года.
Сумма договора не отмечается, однако ранее СМИ писали, что "шпоры" заплатят за трансфер бразильца 50 миллионов фунтов. Еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
В сезоне-2021/22 Ришарлисон провел 33 матча за "Эвертон" во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 48 млн евро.
It's official ???? #WelcomeRicharlison pic.twitter.com/pC6IOv2kLp— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022
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