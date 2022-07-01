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Манчестер Сити подписал голкипера Арминии

Англия
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Вратарь достался чемпиону Англии бесплатно

Манчестер Сити подписал голкипера Арминии

Штефан Ортега

Новина українською

"Манчестер Сити" объявил о подписании контракта с вратарем "Арминии" Штефаном Ортегой. Об этом сообщает сайт английского клуба.

Опытный вратарь перешел в состав чемпиона Англии на правах свободного агента. У 29-летнего футболиста завершился контракт с "Арминией".

Соглашение Ортеги с "Манчестер Сити" рассчитано на три года.

В прошлом сезоне Бундеслиги Штефан сыграл 33 матча за "Арминию".

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В статье: Манчестер Сити Арминия (Билефельд)
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