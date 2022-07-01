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Манчестер Сити подписал голкипера Арминии
Вратарь достался чемпиону Англии бесплатно
Штефан Ортега
"Манчестер Сити" объявил о подписании контракта с вратарем "Арминии" Штефаном Ортегой. Об этом сообщает сайт английского клуба.
Опытный вратарь перешел в состав чемпиона Англии на правах свободного агента. У 29-летнего футболиста завершился контракт с "Арминией".
Соглашение Ортеги с "Манчестер Сити" рассчитано на три года.
В прошлом сезоне Бундеслиги Штефан сыграл 33 матча за "Арминию".
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Источник:Сайт Манчестер Сити
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