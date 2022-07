В ней будет играть Миколенко. Эвертон показал новую домашнюю форму

ФК "Эвертон", цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, показал домашнюю форму на сезон-2022/23.

Экипировка выполнена в синем цвете с белыми вставками. Узор на джерси украшен Башней принца Руперта, изображённой на эмблеме клуба. Воротник изготовлен в белом цвете. Техническим спонсором "ирисок" выступает датская компания Hummel.

Our 2022/2023 Home Kit is available now! ????



Shop online or in-store and get yours today ⤵️ @hummel1923 ????