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В ней будет играть Миколенко. Эвертон показал новую домашнюю форму
Ириски получили новую экипировку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФК "Эвертон", цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, показал домашнюю форму на сезон-2022/23.
Экипировка выполнена в синем цвете с белыми вставками. Узор на джерси украшен Башней принца Руперта, изображённой на эмблеме клуба. Воротник изготовлен в белом цвете. Техническим спонсором "ирисок" выступает датская компания Hummel.
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Для голкипера форму приготовили в сочетании зеленого и чёрного цветов.
???? 'keeper threads!@hummel1923— Everton (@Everton) July 1, 2022
Напомним, по итогам прошлого сезона "ириски" заняли 16-е место, набрав 39 очков в 38 поединках.
Everton x @hummel1923: 2022/23 ????— Everton (@Everton) July 1, 2022
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