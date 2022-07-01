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В ней будет играть Миколенко. Эвертон показал новую домашнюю форму

Англия
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Ириски получили новую экипировку

В ней будет играть Миколенко. Эвертон показал новую домашнюю форму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФК "Эвертон", цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, показал домашнюю форму на сезон-2022/23.

Экипировка выполнена в синем цвете с белыми вставками. Узор на джерси украшен Башней принца Руперта, изображённой на эмблеме клуба. Воротник изготовлен в белом цвете. Техническим спонсором "ирисок" выступает датская компания Hummel.

Для голкипера форму приготовили в сочетании зеленого и чёрного цветов.

Напомним, по итогам прошлого сезона "ириски" заняли 16-е место, набрав 39 очков в 38 поединках.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
evertonfc.com

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