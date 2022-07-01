Тоттенхэм рассматривает возможность подписания бывшего хавбека МЮ

"Тоттенхэм" может подписать Джесси Лингарда на правах свободного агента, сообщает The Telegraph. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" истек этим летом.

Трижды лучшим игроком месяца в АПЛ позапрошлого сезона интересуются сразу несколько клубов Премьер-лиги. В том числе кандидатуру 29-летнего англичанина рассматривают "шпоры".

Перед стартом прошлого сезона Сульшер пообещал хавбеку игровое время, но в основном полузащитник выходил только на замену. Зимой Джесси не отпустили в аренду в Ньюкасл.

В прошлом сезоне Лингард провел за "МЮ" 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.