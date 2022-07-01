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Тоттенхэм рассматривает возможность подписания бывшего хавбека МЮ
Ришарлисон, Кулусевски…
Фото: twitter.com/JesseLingard
"Тоттенхэм" может подписать Джесси Лингарда на правах свободного агента, сообщает The Telegraph. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" истек этим летом.
Трижды лучшим игроком месяца в АПЛ позапрошлого сезона интересуются сразу несколько клубов Премьер-лиги. В том числе кандидатуру 29-летнего англичанина рассматривают "шпоры".
Перед стартом прошлого сезона Сульшер пообещал хавбеку игровое время, но в основном полузащитник выходил только на замену. Зимой Джесси не отпустили в аренду в Ньюкасл.
В прошлом сезоне Лингард провел за "МЮ" 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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