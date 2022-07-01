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Дерби Каунти выкупила группа Clowes Developments

Англия
(1 голосов)

Спасение для клуба?

Дерби Каунти выкупила группа Clowes Developments

Фото: dcfc.co.uk

Новина українською

"Дерби Каунти" официально объявил о выкупе клуба новыми владельцами в виде компании-застройщика Clowes Developments. Теперь у клуба и стадиона один владелец.

"Уровень сложности, связанный с завершением этого дела, был беспрецедентным, и мы благодарны всем заинтересованным сторонам и их советникам за их напряженную работу, которая позволила нам преодолеть множество проблем и позволить спасти этот исторический клуб", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Напомним, что у прошлых владельцев "Дерби" были серьезные проблемы с финансами.

Год назад у команды чудом удалось избежать вылета. В середине прошлого чемпионата с команды списали очки и команда так и не смогла выбраться из зоны вылета, хоть и не закончила чемпионшип последней. Недавно из команды ушел главный тренер Уэйн Руни.

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В статье: Уэйн Руни Дерби Каунти Clowes Dewelopment
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Источник:
dcfc.co.uk

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
01.07.2022 в 21:18
Спочатку подумав що це якісь рокери
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