Дерби Каунти выкупила группа Clowes Developments

"Дерби Каунти" официально объявил о выкупе клуба новыми владельцами в виде компании-застройщика Clowes Developments. Теперь у клуба и стадиона один владелец.

"Уровень сложности, связанный с завершением этого дела, был беспрецедентным, и мы благодарны всем заинтересованным сторонам и их советникам за их напряженную работу, которая позволила нам преодолеть множество проблем и позволить спасти этот исторический клуб", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Напомним, что у прошлых владельцев "Дерби" были серьезные проблемы с финансами.

Год назад у команды чудом удалось избежать вылета. В середине прошлого чемпионата с команды списали очки и команда так и не смогла выбраться из зоны вылета, хоть и не закончила чемпионшип последней. Недавно из команды ушел главный тренер Уэйн Руни.