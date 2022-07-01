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Дерби Каунти выкупила группа Clowes Developments
Спасение для клуба?
Фото: dcfc.co.uk
"Дерби Каунти" официально объявил о выкупе клуба новыми владельцами в виде компании-застройщика Clowes Developments. Теперь у клуба и стадиона один владелец.
"Уровень сложности, связанный с завершением этого дела, был беспрецедентным, и мы благодарны всем заинтересованным сторонам и их советникам за их напряженную работу, которая позволила нам преодолеть множество проблем и позволить спасти этот исторический клуб", – говорится в заявлении на сайте клуба.
Напомним, что у прошлых владельцев "Дерби" были серьезные проблемы с финансами.
Год назад у команды чудом удалось избежать вылета. В середине прошлого чемпионата с команды списали очки и команда так и не смогла выбраться из зоны вылета, хоть и не закончила чемпионшип последней. Недавно из команды ушел главный тренер Уэйн Руни.
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