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Ницца хочет подписать Кавани
Поедет казнить "ПСЖ"?
Фото: twitter.com/ManUtd
"Ницца" рассматривает возможность подписания нападающего Эдинсона Кавани в качестве свободного агента, сообщает GFFN. На 35-летнего уругвайца также претендуют "Валенсия", "Райо", "Эльче" и "Салернитана".
Отмечается, что сам уругваец не был очень заинтересован в возвращении во Францию.
Напомним, что Кавани этим летом по истечению соглашения покинул "МЮ". В прошлом сезоне Эдинсон провел за "дьяволов" 20 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:getfootballnewsfrance.com
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