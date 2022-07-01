Ницца хочет подписать Кавани

"Ницца" рассматривает возможность подписания нападающего Эдинсона Кавани в качестве свободного агента, сообщает GFFN. На 35-летнего уругвайца также претендуют "Валенсия", "Райо", "Эльче" и "Салернитана".

Отмечается, что сам уругваец не был очень заинтересован в возвращении во Францию.

Напомним, что Кавани этим летом по истечению соглашения покинул "МЮ". В прошлом сезоне Эдинсон провел за "дьяволов" 20 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.