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Юнайтед договорился по трансферу Маласии и пытается перехватить защитника у Арсенала

Англия
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Молодежь хочет в "Манчестер"

Юнайтед договорился по трансферу Маласии и пытается перехватить защитника у Арсенала

Фото: twitter.com/Feyenoord

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"Манчестер Юнайтед" договорился с "Фейеноордом" о трансфере защитника Тирелла Маласии, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. "Дьяволы" также пытаются перехватить защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса у "Арсенала".

Сообщается, что Мартинес заинтересован в переходе в "МЮ", несмотря на переговоры с "Арсеналом".

Защитник "Фейеноорда" также готовился к переходу в "Лион", когда в последний момент в переговорный процесс встрял "МЮ". В итоге стороны уже согласовали контракт на 4 года с опциональным продлением ещё на один.

Тирелл должен пройти медобследование на выходных.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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