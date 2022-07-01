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Юнайтед договорился по трансферу Маласии и пытается перехватить защитника у Арсенала
Молодежь хочет в "Манчестер"
Фото: twitter.com/Feyenoord
"Манчестер Юнайтед" договорился с "Фейеноордом" о трансфере защитника Тирелла Маласии, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. "Дьяволы" также пытаются перехватить защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса у "Арсенала".
???? Man Utd agree terms with Tyrell Malacia: 4yr contract + option of 5th. Medical may happen this weekend. #MUFC now trying to reach agreement with Ajax for (Arsenal target) Lisandro Martinez & he is keen. De Jong & Eriksen pursuits continue @TheAthleticUK https://t.co/aUwMctMDXY— David Ornstein (@David_Ornstein) July 1, 2022
Сообщается, что Мартинес заинтересован в переходе в "МЮ", несмотря на переговоры с "Арсеналом".
Защитник "Фейеноорда" также готовился к переходу в "Лион", когда в последний момент в переговорный процесс встрял "МЮ". В итоге стороны уже согласовали контракт на 4 года с опциональным продлением ещё на один.
Тирелл должен пройти медобследование на выходных.
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