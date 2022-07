Юнайтед договорился по трансферу Маласии и пытается перехватить защитника у Арсенала

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Фейеноордом" о трансфере защитника Тирелла Маласии, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. "Дьяволы" также пытаются перехватить защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса у "Арсенала".

???? Man Utd agree terms with Tyrell Malacia: 4yr contract + option of 5th. Medical may happen this weekend. #MUFC now trying to reach agreement with Ajax for (Arsenal target) Lisandro Martinez & he is keen. De Jong & Eriksen pursuits continue @TheAthleticUK https://t.co/aUwMctMDXY