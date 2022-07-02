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Защитник Барселоны согласовал контракт с Тоттенхэмом
Остались договоренности между клубами
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Центральный защитник испанской "Барселоны" Клеман Лангле полностью согласовал контракт с английским "Тоттенхэмом". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Личные требования 27-летнего француза подошли "шпорам" и теперь лондонцам остается договориться с руководством каталонцев. Речь идет об арендном соглашении и стороны уже подходят к финальному этапу переговоров.
Отмечается, что Лангле будет рад присоединиться к лондонской команде, ведь сам наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте настаивал на трансфере Клемана.
Напомним, что француз выступает за "Барселону" с 2018 года. Тогда он перешел из "Севильи" за 36 миллионов евро. Теперь его стоимость по данным аналитического портала Transfermarkt составляет 12 млн евро.
В прошлом сезоне на счету защитника 26 матчей за каталонцев, в которых он записал в свой актив один асист и в пассив пять желтых карточек.
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