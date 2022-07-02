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Тоттенхэм стремится подписать Лингарда
Хавбек "Манчестер Юнайтед" стал свободным агентом
Джесси Лингард
Лондонский "Тоттенхэм" хочет подписать контракт с полузащитником Джесси Лингардом. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Контракт Лингарда с "Манчестер Юнайтед" истек вчера. Сейчас Джесси является свободным агентом.
Отметим, что зимой 29-летний футболист мог подписать контракт с "Ньюкаслом".
Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед". За 232 матча в составе "красных дьяволов" хавбек забил 35 голов.
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Источник:The Telegraph
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