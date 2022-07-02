Ливерпуль будет платить Салаху самую большую зарплату в истории клуба

"Ливерпуль" подписал новый 3-летний контракт с вингером Мохамедом Салахом, по которому игрок будет получать зарплату около 55 млн фунтов.

Таким образом, заработок египтянина будет равен 350 тысяч фунтов в неделю. Мохамед согласился на несколько пунктов бонусов, которые позволят ему зарабатывать больше, если он будет демонстрировать результативность.

Известно, что сначала Салаху предлагали 300 тысяч фунтов, но вингера это не устроило. Теперь с 350 тысячами фунтов в неделю у Мохаммеда самая высокая зарплата в истории "Ливерпуля".