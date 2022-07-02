Лондонский клуб собирается перехватить Фрэнки де Йонга у Манчестер Юнайтед

Опорный полузащитник "Барселоны" Франки де Йонг может оказаться в "Челси" уже во время текущего трансферного окна.

Лондонский клуб следит за переговорами каталонцев из "Манчестер Юнайтед". Стороны достигли соглашения по сумме трансфера, а сам 25-летний футболист уже не воспринимает вариант присоединиться к команде Эрика тен Гага как единственно возможный.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заинтересован в подписании нидерландца, а клуб готов сделать "Барсе" предложение, если переговоры игрока с "МЮ" по личному контракту сорвутся.