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Лондонский клуб собирается перехватить Фрэнки де Йонга у Манчестер Юнайтед

Англия
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Борьба за голландца продолжается

Лондонский клуб собирается перехватить Фрэнки де Йонга у Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Барселоны" Франки де Йонг может оказаться в "Челси" уже во время текущего трансферного окна.

Лондонский клуб следит за переговорами каталонцев из "Манчестер Юнайтед". Стороны достигли соглашения по сумме трансфера, а сам 25-летний футболист уже не воспринимает вариант присоединиться к команде Эрика тен Гага как единственно возможный.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заинтересован в подписании нидерландца, а клуб готов сделать "Барсе" предложение, если переговоры игрока с "МЮ" по личному контракту сорвутся.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
The Guardian

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