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Звездный вингер Манчестер Сити может оказаться в Челси
Игрок близок к переходу в клуб Тухеля
Фото: SportsCafe
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг в ближайшее время может стать игроком лондонского "Челси". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скиря.
27-летний футболист, по словам журналиста, находится в одном шаге от подписания соглашения с лондонской командой. Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро. Условия личного контракта англичанин согласовал раньше.
Уже известно, что потенциальное соглашение Стерлинга с "Челси" будет рассчитано до 2027 года. Размер зарплаты еще не известен.
В сезоне 2021/22 вингер забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах за "горожан".
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