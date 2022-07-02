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Звездный вингер Манчестер Сити может оказаться в Челси

Англия
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Игрок близок к переходу в клуб Тухеля

Звездный вингер Манчестер Сити может оказаться в Челси

Фото: SportsCafe

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Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг в ближайшее время может стать игроком лондонского "Челси". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скиря.

27-летний футболист, по словам журналиста, находится в одном шаге от подписания соглашения с лондонской командой. Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро. Условия личного контракта англичанин согласовал раньше.

Уже известно, что потенциальное соглашение Стерлинга с "Челси" будет рассчитано до 2027 года. Размер зарплаты еще не известен.

В сезоне 2021/22 вингер забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах за "горожан".

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
Nico Schira

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