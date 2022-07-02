Звездный вингер Манчестер Сити может оказаться в Челси

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг в ближайшее время может стать игроком лондонского "Челси". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скиря.

27-летний футболист, по словам журналиста, находится в одном шаге от подписания соглашения с лондонской командой. Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро. Условия личного контракта англичанин согласовал раньше.

Уже известно, что потенциальное соглашение Стерлинга с "Челси" будет рассчитано до 2027 года. Размер зарплаты еще не известен.

В сезоне 2021/22 вингер забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах за "горожан".