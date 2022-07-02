Роналду стремится покинуть Манчестер Юнайтед

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стремится покинуть клуб. Об этом сообщает издание The Times.

Звездный португалец хочет играть в Лиге чемпионов до конца карьеры. О своем желании Роналду сообщил руководству "красных дьяволов".

Однако, Криштиану может остаться в "Манчестер Юнайтед", если ни один клуб не захочет выкупать его контракт.

Напомним, что в прошлом сезоне Роналду в 39 матчах забил 24 гола и отдал три результативных передачи.