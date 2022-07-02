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Роналду стремится покинуть Манчестер Юнайтед
Звездный нападающий хочет играть в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стремится покинуть клуб. Об этом сообщает издание The Times.
Звездный португалец хочет играть в Лиге чемпионов до конца карьеры. О своем желании Роналду сообщил руководству "красных дьяволов".
Однако, Криштиану может остаться в "Манчестер Юнайтед", если ни один клуб не захочет выкупать его контракт.
Напомним, что в прошлом сезоне Роналду в 39 матчах забил 24 гола и отдал три результативных передачи.
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Источник:The Times
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