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Роналду стремится покинуть Манчестер Юнайтед

Англия
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Звездный нападающий хочет играть в Лиге чемпионов

Роналду стремится покинуть Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стремится покинуть клуб. Об этом сообщает издание The Times.

Звездный португалец хочет играть в Лиге чемпионов до конца карьеры. О своем желании Роналду сообщил руководству "красных дьяволов".

Однако, Криштиану может остаться в "Манчестер Юнайтед", если ни один клуб не захочет выкупать его контракт.

Напомним, что в прошлом сезоне Роналду в 39 матчах забил 24 гола и отдал три результативных передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Times

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