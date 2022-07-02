Эвертон ведет переговоры с бразильским центральным защитником Удинезе

"Эвертон" продолжает укреплять состав команды перед предстоящим сезоном АПЛ. Ранее сегодня ливерпульский клуб официально объявил о подписании центрального защитника "Бернли" Джеймса Тарковски свободным агентом.

Сейчас же инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает о том, что организация ведет переговоры с итальянским "Удинезе" о центрбэке Родриго Бекао. По информации журналиста, стороны еще не достигли согласия касательно суммы, в которую обойдется бразилец.

Ранее "Эвертон" распрощался с несколькими игроками: форвард Ришарлисон перешел в "Тоттенхэм" за 58 миллионов евро, а защитник Джонджо Кенни, голкипер Энди Лонерган, форвард Дженк Тосун и полузащитники Фабиан Делф и Гильфи Сигурдсон ушли бесплатно.