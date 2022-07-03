Икарди отказался от перехода в один из английских клубов

Аргентинский нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди отклонил предложение "Вулверхэмптона", интересовавшегося услугами футболиста.

Как известно, форвард не входит в планы "ПСЖ" на следующий сезон. Очень вероятно, 29-летний футболист покинет Париж в летнее трансферное окно.

Раньше была информация, что на Икарди претендует "Монца", а жена и агент форварда Ванда Нара уже контактировала с итальянским клубом. Однако, переговоров с "ПСЖ" пока не было.

Мауро Икарди в прошлом сезоне забил 5 голов в 30 матчах Лиги 1. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста равна 22 млн евро.