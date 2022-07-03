Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль официально представил молодого новичка из Португалии
Игрок был подписан еще в мае
ФК Ліверпуль / Автор невідомий
"Ливерпуль" официально представил молодого португальского вингера Фабиу Карвалью. Самое подписание игрока состоялось еще в конце мая.
Мерсисайдский клуб приобрел 19-летнего футболиста в "Фулхэме". Как известно, трансфер обошелся в 5 миллионов евро, а еще 2,7 миллиона евро рассчитаны в виде бонусов. Соглашение с португальцем подписано до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Карвалью отличился за "Фулхэм" 10 голами и 8 ассистами в 36 матчах Чемпионшипа. Клуб в итоге сумел повыситься в классе.
Look who’s arrived, Reds ???? pic.twitter.com/Qw2JDUnBaP— Liverpool FC (@LFC) July 3, 2022
Популярное сейчас
- Красников сообщил, что может стать спортивным директором Днепра-1, а Кучер – тренером
- ВСУ вывели из строя российскую военную базу в оккупированном Мелитополе
- В российском Белгороде снова раздались взрывы. Есть погибшие
- Зинченко, Кукурелья, Вест Хэм и Эвертон - действующие лица обозначены, движения нет
- Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
Новости по теме
- 13:43 Зарубежные Ливерпуль завершил переход хавбека Фулхэма, игрока не успели приобрести зимой
- 17:29 Зарубежные Ливерпуль близок к завершению трансфера из Фулхэма, сорвавшегося в январе
- 11:35 Зарубежные Фулхэм арендовал хавбека Ливерпуля. В свою очередь талант дачников не поехал к Клоппу из-за бюрократии