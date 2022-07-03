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Ливерпуль официально представил молодого новичка из Португалии

Англия
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Игрок был подписан еще в мае

Ливерпуль официально представил молодого новичка из Португалии

ФК Ліверпуль / Автор невідомий

Новина українською

"Ливерпуль" официально представил молодого португальского вингера Фабиу Карвалью. Самое подписание игрока состоялось еще в конце мая.

Мерсисайдский клуб приобрел 19-летнего футболиста в "Фулхэме". Как известно, трансфер обошелся в 5 миллионов евро, а еще 2,7 миллиона евро рассчитаны в виде бонусов. Соглашение с португальцем подписано до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Карвалью отличился за "Фулхэм" 10 голами и 8 ассистами в 36 матчах Чемпионшипа. Клуб в итоге сумел повыситься в классе.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Фабио Карвальо
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