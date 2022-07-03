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Челси уверен в подписании звездного защитника Ювентуса

Англия
(1 голосов)

Клубу нужно усиление в линию защиты

Челси уверен в подписании звездного защитника Ювентуса

Фото: Football Today

Новина українською

"Челси" не оставляет попыток подписать центрбека "Ювентуса" Маттейса де Лигта уже этим летом.

В лондонском клубе уверены в успехе этого трансфера, хотя договоренность со "старой сеньорой" еще не достигнута. Кроме "синих", за ситуацией с игроком также следит "Манчестер Юнайтед".

Ожидается, что "Челси" предложит "Ювентусу" сумму не менее 70 миллионов евро. В случае получения такого предложения клуб вряд ли откажется от трансфера.

Маттейс провел 117 поединков за "Юве", в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Его стоимость равняется 70 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Матейс де Лигт
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Источник:
Foot Mercato

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