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Взял номер легенды клуба. Чемпион Англии завершил трансфер лидера Лидса за 50 млн

Англия
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(1 голосов)

Очередное усиление для горожан

Взял номер легенды клуба. Чемпион Англии завершил трансфер лидера Лидса за 50 млн

Фото: mancity.com

Новина українською

"Манчестер Сити" объявил о подписании английского полузащитника Калвина Филлипса из "Лидса".

Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на шесть лет, сообщает пресс-служба горожан. Сумма трансфера полузащитника сборной Англии составила около 50 млн евро.

Келвин взял в новом клубе четвертый номер. Последним, кто играл в команде под этим номером, был легендарный Венсан Компани.

Филлипс является воспитанником "Лидс Юнайтед", проведя за клуб более 200 матчей, забив 13 голов и отдав 14 голевых передач. В составе национальной сборной Англии успел наиграть 23 поединка, став основным игроком на Евро-2020. Рыночная стоимость Калвина оценивается в 50 млн евро.

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В статье: Манчестер Сити Калвин Филлипс
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Источник:
mancity.com

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Комментарии (1)
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kape332
04.07.2022 в 14:33
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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