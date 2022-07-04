Взял номер легенды клуба. Чемпион Англии завершил трансфер лидера Лидса за 50 млн

"Манчестер Сити" объявил о подписании английского полузащитника Калвина Филлипса из "Лидса".

Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на шесть лет, сообщает пресс-служба горожан. Сумма трансфера полузащитника сборной Англии составила около 50 млн евро.

Келвин взял в новом клубе четвертый номер. Последним, кто играл в команде под этим номером, был легендарный Венсан Компани.

Филлипс является воспитанником "Лидс Юнайтед", проведя за клуб более 200 матчей, забив 13 голов и отдав 14 голевых передач. В составе национальной сборной Англии успел наиграть 23 поединка, став основным игроком на Евро-2020. Рыночная стоимость Калвина оценивается в 50 млн евро.