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Взял номер легенды клуба. Чемпион Англии завершил трансфер лидера Лидса за 50 млн
Очередное усиление для горожан
Фото: mancity.com
"Манчестер Сити" объявил о подписании английского полузащитника Калвина Филлипса из "Лидса".
Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на шесть лет, сообщает пресс-служба горожан. Сумма трансфера полузащитника сборной Англии составила около 50 млн евро.
Келвин взял в новом клубе четвертый номер. Последним, кто играл в команде под этим номером, был легендарный Венсан Компани.
Филлипс является воспитанником "Лидс Юнайтед", проведя за клуб более 200 матчей, забив 13 голов и отдав 14 голевых передач. В составе национальной сборной Англии успел наиграть 23 поединка, став основным игроком на Евро-2020. Рыночная стоимость Калвина оценивается в 50 млн евро.
Welcome to City, @Kalvinphillips! ???? pic.twitter.com/F2IDFCcZJG— Manchester City (@ManCity) July 4, 2022
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