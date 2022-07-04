Датский полузащитник Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход в "Манчестер Юнайтед на правах свободного агента.

По информации The Athletic, 30-летний хавбек сообщил о желании играть за "манкунианцев" на "Олд Траффорд" и принял трехлетнее соглашение. Сейчас стороны обсуждают остальные условия по контракту, после чего датчанин пройдет в клубе медицинский осмотр.

Напомним, в январе Эриксен перебрался в "Брентфорд", подписав контракт на полгода после ухода из "Интера" на фоне его проблем с сердцем. В сезоне-2021/22 Кристиан провел 11 матчей за "пчел", в которых забил один гол и сделал четыре голевые передачи. Ранее он также выступал за "Тоттенхэм" и "Аякс".