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Эриксен дал устное согласие на переход в Манчестер Юнайтед
Датчанин отправится на Олд Траффорд на правах свободного агента
Tim Goode (Pa Photos)
Датский полузащитник Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход в "Манчестер Юнайтед на правах свободного агента.
По информации The Athletic, 30-летний хавбек сообщил о желании играть за "манкунианцев" на "Олд Траффорд" и принял трехлетнее соглашение. Сейчас стороны обсуждают остальные условия по контракту, после чего датчанин пройдет в клубе медицинский осмотр.
Напомним, в январе Эриксен перебрался в "Брентфорд", подписав контракт на полгода после ухода из "Интера" на фоне его проблем с сердцем. В сезоне-2021/22 Кристиан провел 11 матчей за "пчел", в которых забил один гол и сделал четыре голевые передачи. Ранее он также выступал за "Тоттенхэм" и "Аякс".
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