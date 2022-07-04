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СМИ: Челси рассматривает вариант подписания Криштиану Роналду

Англия
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Может получиться топ-трансфер

СМИ: Челси рассматривает вариант подписания Криштиану Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" интересуется трансфером Криштиану Роналду. Об этом передает авторитетный журналист Давид Орштейн.

По его данным, "Юнайтед" не хочет отпускать звездного португальца, однако "Челси" внимательно следит за ситуаций. Новый владелец лондонцев Тодд Боули провел уже вторую встречу с агентом Роналду Жорже Мендешем.

На прошедших выходных появилась информация о желании 37-летнего Роналду покинуть "МЮ". Криштиану хотел бы играть за клуб, который выступает в Лиге Чемпионов, однако "МЮ", с которым у КриРо еще год по контракту, не намерен отпускать форварда.

Читайте такжеРоналду стремится покинуть Манчестер Юнайтед

Сегодня появилась информация, что Криштиану по семейным причинам не прибыл к началу сбора "МЮ".

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В статье: Криштиану Роналду Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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