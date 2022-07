СМИ: Челси рассматривает вариант подписания Криштиану Роналду

Лондонский "Челси" интересуется трансфером Криштиану Роналду. Об этом передает авторитетный журналист Давид Орштейн.

По его данным, "Юнайтед" не хочет отпускать звездного португальца, однако "Челси" внимательно следит за ситуаций. Новый владелец лондонцев Тодд Боули провел уже вторую встречу с агентом Роналду Жорже Мендешем.

???? EXCL: Chelsea considering Cristiano Ronaldo move. Man Utd currently say not for sale but #CFC monitoring & not ruling out. Mendes talks continue - Boehly/Eghbali intrigued by idea. Tuchel admires 37yo but unclear if he would approve @TheAthleticUK #MUFC https://t.co/oFgWSX1b8q