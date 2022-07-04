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СМИ: Челси рассматривает вариант подписания Криштиану Роналду
Может получиться топ-трансфер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" интересуется трансфером Криштиану Роналду. Об этом передает авторитетный журналист Давид Орштейн.
По его данным, "Юнайтед" не хочет отпускать звездного португальца, однако "Челси" внимательно следит за ситуаций. Новый владелец лондонцев Тодд Боули провел уже вторую встречу с агентом Роналду Жорже Мендешем.
???? EXCL: Chelsea considering Cristiano Ronaldo move. Man Utd currently say not for sale but #CFC monitoring & not ruling out. Mendes talks continue - Boehly/Eghbali intrigued by idea. Tuchel admires 37yo but unclear if he would approve @TheAthleticUK #MUFC https://t.co/oFgWSX1b8q— David Ornstein (@David_Ornstein) July 4, 2022
На прошедших выходных появилась информация о желании 37-летнего Роналду покинуть "МЮ". Криштиану хотел бы играть за клуб, который выступает в Лиге Чемпионов, однако "МЮ", с которым у КриРо еще год по контракту, не намерен отпускать форварда.
Сегодня появилась информация, что Криштиану по семейным причинам не прибыл к началу сбора "МЮ".
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