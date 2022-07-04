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Игрок АПЛ был арестован в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании
Его имя пока не разглашается
Premier League
Футболист АПЛ был арестован по подозрению в изнасиловании.
Авторитетный источник The Telegraph опубликовал данную информацию, при этом по юридическим причинам не назвав имя футболиста. Сам инцидент случился в июне 2022-го года.
Exclusive by @Tom_Morgs, @evansma, @mcgrathmike: Premier League star arrested on suspicion of rape https://t.co/yamsVxD7w3— Telegraph Football (@TeleFootball) July 4, 2022
Источник заявил, что это известный игрок, возраст которого ближе к 30-ти годам. Помимо этого известно, что основной в неназванной сборной и должен поехать на Чемпионат мира 2022.
Напомним, что это далеко не первый резонансный случай в Англии. Защитник "Сити" Бенжамен Менди не играет год из-за обвинений в сексуальном насилии. Вингер "МЮ" Мейсон Гринвуд полгода вне игры из-за избиения своей девушки.
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