Игрок АПЛ был арестован в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании

Футболист АПЛ был арестован по подозрению в изнасиловании.

Авторитетный источник The Telegraph опубликовал данную информацию, при этом по юридическим причинам не назвав имя футболиста. Сам инцидент случился в июне 2022-го года.

Источник заявил, что это известный игрок, возраст которого ближе к 30-ти годам. Помимо этого известно, что основной в неназванной сборной и должен поехать на Чемпионат мира 2022.

Напомним, что это далеко не первый резонансный случай в Англии. Защитник "Сити" Бенжамен Менди не играет год из-за обвинений в сексуальном насилии. Вингер "МЮ" Мейсон Гринвуд полгода вне игры из-за избиения своей девушки.