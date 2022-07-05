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Хочет сам быть менеджером. Легенда Эвертона покинула тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда
Шотландец ассоциируется исключительно с "ирисками"
Everton
Пресс-служба "Эвертона" сообщает об уходе Данкана Фергюсона с должности помощника главного тренера первой команды. Шотландский специалист намерен реализовать свои амбиции – он хочет поработать наставником самостоятельно.
В период карьеры нападающего Данкан защищал цвета "Данди Юнайтед", "Рейнджерс" и "Ньюкасла", но важным исполнителем он стал именно для "Эвертона". Фергюсон выступал за "ирисок" с небольшим перерывом: с 1994-го по 1998-й, а также с 2000-го по 2006-й. Фергюсон забил 73 гола в 273 матчах за "Эвертон".
Тренерская карьера Данкана доселе была связана исключительно с "Эвертоном". С 2014-го он находился в штабе команды и работал ассистентом, также он успел дважды примерять на себя роль исполняющего обязанности менеджера (2019, 2022).
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