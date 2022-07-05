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Возвращение в Манчестер. Мареска вошел в тренерский штаб Гвардиолы

Англия
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Новый помощник для Хосепа

Возвращение в Манчестер. Мареска вошел в тренерский штаб Гвардиолы

Фото: mancity.com

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"Манчестер Сити" на своем официальном сайте сообщает, что Энцо Мареска пополнил тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.

Отметим, в сезоне-2021/22 Мареска тренировал молодежную команду "Сити" U-23, с которой выиграл чемпионский титул. В мае прошлого года 42-летний специалист покинул Манчестер, чтобы занять должность менеджера в "Парме". В ноябре итальянская команда рассталась с тренером.

Ранее он также входил в тренерский штаб "Асколи", "Севильи" и "Вест Хэма".

Действующий чемпион Англии добавил, что Родольфо Боррель, который работает в клубе с 2014 года, займет пост ассистента Гвардиолы вместо недавно ушедшего Хуанмы Лильо.

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В статье: Энцо Мареска Манчестер Сити
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Источник:
mancity.com

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