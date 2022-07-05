Стоит ли Манчестер Юнайтед продавать Криштиану Роналду?

В понедельник Криштиану Роналду должен был бы вернуться в расположение “Манчестер Юнайтед” после летнего отпуска. Но 37-летний форвард, сославшись на “семейные причины”, остался в Лиссабоне. Это было сделано по согласованию с клубом. Но в МЮ не знают, как долго будет отсутствовать Роналду и отправится ли он с командой в турне по Таиланду и Австралии (выезд запланирован в пятницу).

История с невозвращением Роналду возникла не на пустом месте. На прошлой неделе The Times проинформировало, что португалец попросил “Манчестер Юнайтед” отпустить его.

Можно было воспринимать это сообщение как одну очередную выдумку СМИ ради кликбейта, если бы не имя журналиста. Автор материала Данкан Кастлс известен своими тесными отношениями с Жоржем Мендешем, агентом Роналду, поэтому можно не сомневаться, что устами автора The Times говорит сам португалец. Роналду действительно хочет покинуть “Манчестер Юнайтед” и он сообщил об этом клубу.

“Манчестер Юнайтед” посылает через прессу конкретные сигналы о том, что Роналду не продается. Контракт 37-летнего бомбардира действует еще год. Продажа лучшего бомбардира прошлого сезона точно не входила в планы МЮ и новый тренер Эрик тен Хаг был заинтересован в работе с Роналду. Но что может заставить “Юнайтед” передумать?

Как возникло желание Роналду покинуть МЮ

Роналду – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. Когда португальцу было 17 лет, он сыграл за “Спортинг” два матча в Кубке УЕФА. Но после перехода в “Манчестер Юнайтед” в 2003 году в его карьере была только Лига чемпионов, все последние 19 сезонов. Роналду определенно не хочет играть в Лиге Европы, он не намерен тратить последние годы своей карьеры на этот турнир.

Помимо этого, Роналду понимает, что в ближайшие два-три сезона “Манчестер Юнайтед” не будет претендовать на чемпионский титул. Разрыв от двух лидеров лиги просто колоссален. Если Эрик тен Хаг получит время и доверие, и вокруг его проекта будет выстроена продуманная спортивная структура, “Юнайтед” в теории может вернуться на лидерские позиции в АПЛ. Но когда это будет? В феврале Роналду будет 38 и у него есть амбиции до своих 40 еще выиграть два-три существенных трофея. Он понимает, что МЮ в нынешнем состоянии на это не способен. Роналду всегда ставит себя выше клуба. Он не хочет помогать “Юнайтед” в сложный, переходной для него период.

Согласно одной из легенд, Роналду в первые дни своего трансфера из “Ювентуса” в “Манчестер Юнайтед” потребовал от клуба сделать ремонт бассейна на тренировочной базе в Каррингтоне. К большому удивлению португальца, он застал бассейн в таком же виде, когда покидал “Юнайтед” 12 лет.

Похоже, что Роналду мало понимал, что собой представляет “Манчестер Юнайтед” спустя восемь лет после ухода Фергюсона: дисфункциональный, кризисный клуб, машина по сжиганию денег. Клуб, который заменил спортивного логику своего развития коммерческой. Клуб, который находил новых спонсоров по всему миру, работал на увеличением транзакций в социальных сетях, который делал феерические ошибки на трансферном рынке и ужасно ошибался с назначением тренеров, но не вкладывал ничего в развитие инфраструктуры. Сам трансфер Роналду был прекрасно продан болельщикам МЮ как сентиментальное, ностальгическое возвращение бывшей звезды, но что получилось по спортивной части? Роналду забил свои 24 гола, но клуб провел свой худший сезон за 30 лет в Премьер-лиге.

В мае Роналду с энтузиазмом отзывался о назначении тен Хага, и говорил о своей вере в то, что МЮ удастся “выиграть трофеи в следующем сезоне”. Но летом его риторика изменилась. Португалец ожидал серьезной, амбициозной работы МЮ на трансферном рынке. И пока “Ливерпуль” покупал Нуньеса, “Манчестер Сити” Холанда и Филлипса, “Арсенал” Жезуса и Вийера, “Тоттенхэм” Ришарлисона и Перишича, “Юнайтед” откровенно завяз в переговорах по Френки де Йонгу и его первыми трансферами будет покупка левого защитника “Фейеноорда” Тайрелла Маласиа и подписание свободного агента Кристиана Эриксена. Другими целями называются игроки “Аякса” Тимбер и Мартинес.

Это странно, но имея футбольного директора, его заместителя, технического директора, директора по трансферным операциям и главу скаутской службы, “Юнайтед” просто работает по списку тен Хага. А что будет с этими футболистами, если тен Хаг провалится и будет уволен через год?

Сам факт того, что желание Роналду застало клуб врасплох (у скаутского департамента нет проработанных вариантов на позицию центрфорварда) говорит о том, что с планированием у “Юнайтед” по-прежнему все очень плохо. Роналду просто надоел этот беспорядок. И это третья причина его желания сменить обстановку.

Что делать МЮ: продавать или оставить?

Роналду забил в прошлом сезоне 24 гола за “Юнайтед”: 18 в чемпионате Англии и шесть в Лиге чемпионов. Без мячей португальца МЮ вероятно не удалось бы выйти из группы ЛЧ, в АПЛ каждый третий гол “Юнайтед” забивался 37-летним форвардом. Но стал ли “Манчестер Юнайтед” сильнее после трансфера Роналду? Сезоном ранее МЮ занял в Премьер-лиге второе место и выглядел цельной, перспективной командой.

Источники в клубе не готовы дать однозначную оценку вкладу Роналду. С одной стороны были памятные моменты, дубль в ворота “Ньюкасла” в первом матче, голы на последних минутах в матчах Лиги чемпионов, хет-трики во второй половине сезона. Но когда у МЮ были плохие результаты Роналду своим поведением только сгущал краски. “Юнайтед” в прямом смысле зависел от настроения и голов Роналду. Это была нездоровая ситуация.

Противоположные оценки разносятся и из раздевалки. Manchester Evening News пишет, что Роналду не был объединяющей фигурой. Некоторые видели в нем напоминание о том, какими должны быть стандарты “Манчестер Юнайтед”. Другим не нравился его эгоизм и нежелание брать вину за неудачи на себя. Более того – The Athletic пишет, что уход Роналду поможет некоторым футболистам МЮ “почувствовать себя свободнее”. Вероятно речь идет о игроках атаки Джейдоне Санчо и Маркусе Рэшфорде.

И если “Манчестер Юнайтед” действительно рассчитывает на Эрика тен Хага в долгосрочной перспективе, и готов отдать ему несколько сезонов на строительство новой команды, не лучше ли не откладывать неизбежное расставание с Роналду? Погба, Матич, Лингард, Мата уже расстались с МЮ. Клубу нужна культурная перезагрузка, встряска. Это должен быть коллектив единомышленников. Как можно добиться единения в раздевалке, если твой самый звездный и высокооплачиваемый футболист явно не хочет оставаться в команде?

Готов ли кто-то подписать Роналду?

Ситуация с Роналду – первый серьезный вызов для нового тренера “Манчестер Юнайтед” Эрика тен Хага. В клубе надеются, что лучший бомбардир прошлого сезона изменит свою позицию после разговора с нидерландским тренером. Пока ситуация остается неопределенной.

По сообщениям СМИ, новый владелец “Челси” Тодд Боэли встречался с агентом Жорже Мендешом, и тема Роналду обсуждалась среди других. Боэли считает, что “Челси” не в полной мере использует свой потенциал и трансфер Роналду – это хорошая коммерческая история. Но Боэли полностью доверяет мнению Томаса Тухеля и если тренер “синих” не захочет трансфера Роналду, его не будет.

В качестве вариантов называются еще “Бавария” и “Наполи”, но представители этих клубов дали понять, что не заинтересованы в переходе.

В “Манчестер Юнайтед” Роналду зарабатывает около 500 000 фунтов в неделю. Ради трансфера в новый клуб ему придется пойти на уступки. И не только финансовые. Роналду высокого о себе мнения и он имеет на это право. Но игра изменилась. На элитном уровне футбол, в котором десять футболистов играют на одного, больше невозможен.

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