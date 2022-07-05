Первый трансфер при тен Хаге. МЮ подписал защитника сборной Нидерландов

Тирелл Маласиа стал первым летним новичком "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Англичане подписали с левым фулбеком четырехлетний контракт, который после может быть продлен еще на год. По сообщениям СМИ, трансфер обойдется "МЮ" в 17 миллионов евро.

В свои 22 года Тирелл неплохо зарекомендовал себя в "Фейеноорде", сыграв также пять игр за сборную Нидерландов. В прошлой кампании Маласиа вышел на поле 50 раз, забив один гол и отдав пять голевых передач.