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Первый трансфер при тен Хаге. МЮ подписал защитника сборной Нидерландов

Англия
(1 голосов)

"Юнайтед" на трансферном рынке не торопится

Первый трансфер при тен Хаге. МЮ подписал защитника сборной Нидерландов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Тирелл Маласиа стал первым летним новичком "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Англичане подписали с левым фулбеком четырехлетний контракт, который после может быть продлен еще на год. По сообщениям СМИ, трансфер обойдется "МЮ" в 17 миллионов евро.

В свои 22 года Тирелл неплохо зарекомендовал себя в "Фейеноорде", сыграв также пять игр за сборную Нидерландов. В прошлой кампании Маласиа вышел на поле 50 раз, забив один гол и отдав пять голевых передач.

Отметим, что вскоре "Юнайтед" должен подписать контракт с Кристианом Эриксеном.

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В статье: Фейеноорд (Роттердам) Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
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