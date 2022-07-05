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Первый трансфер при тен Хаге. МЮ подписал защитника сборной Нидерландов
"Юнайтед" на трансферном рынке не торопится
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тирелл Маласиа стал первым летним новичком "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
Англичане подписали с левым фулбеком четырехлетний контракт, который после может быть продлен еще на год. По сообщениям СМИ, трансфер обойдется "МЮ" в 17 миллионов евро.
???????? Forged at Feyenoord.— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2022
???? Made for Manchester.@T_Malacia is United ready! ????#MUFC || #WelkomTyrell
В свои 22 года Тирелл неплохо зарекомендовал себя в "Фейеноорде", сыграв также пять игр за сборную Нидерландов. В прошлой кампании Маласиа вышел на поле 50 раз, забив один гол и отдав пять голевых передач.
Отметим, что вскоре "Юнайтед" должен подписать контракт с
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