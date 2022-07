Первый трансфер при тен Хаге. МЮ подписал защитника сборной Нидерландов

Тирелл Маласиа стал первым летним новичком "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Англичане подписали с левым фулбеком четырехлетний контракт, который после может быть продлен еще на год. По сообщениям СМИ, трансфер обойдется "МЮ" в 17 миллионов евро.

???????? Forged at Feyenoord.

???? Made for Manchester.@T_Malacia is United ready! ????#MUFC || #WelkomTyrell