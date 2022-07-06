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Уже в Лондоне. Соломон пройдет медосмотр для перехода в Фулхэм
Клуб АПЛ арендует израильтянина
Фото: Александр Приходько
Вингер "Шахтера" Манор Соломон готовится сменить клуб. 22- летний игрок сборной Израиля прибыл в Лондон для завершения своего трансфера в "Фулхэм".
Сегодня, 6 июля Соломон пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с английским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Согласно последним данным, вингер заключил арендное соглашение с "дачниками" сроком на один сезон.
Интересно, что в июне стороны были близки к согласованию полноценного трансфера за 7 миллионов евро.
Контракт Манора с "Шахтера" действителен до конца 2023 года. Когда он вернется в донецкий клуб через год, то сможет подписать предварительный контракт с любой другой командой. В прошлом сезоне он отыграл 26 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 2 ассиста.
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