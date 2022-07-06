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Опытный голкипер остается в Вест Хэме

Англия
(1 голосов)

Новое соглашение рассчитано на год

Опытный голкипер остается в Вест Хэме

Лукаш Фабьянски

Новина українською

"Вест Хэм" продлил контракт с 37-летним голкипером Лукашем Фабьянски. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 г. с возможностью продления еще на один сезон.

Отметим, что поляк выступает за "молотобойцев" с 2018 года. За это время Лукаш успел сыграть 138 матчей.

В минувшем сезоне Фабьянски сыграл 38 матчей, в которых пропустил 50 голов. Его команда заняла седьмое место в АПЛ.

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В статье: Лукаш Фабиански Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Sportarena

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