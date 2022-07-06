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Стерлинг в шаге от перехода в английский топ-клуб. Окончательно согласован контракт

Англия
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"Челси" и "Сити" должны договориться вскоре

Стерлинг в шаге от перехода в английский топ-клуб. Окончательно согласован контракт

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Рахим Стерлинг вскоре пополнит состав "Челси". Об этом передает сразу целый ряд зарубежных инсайдеров.

Основной игрок сборной Англии окончательно согласовал личный контракт. В новом клубе он будет получать порядка 300 тысяч фунтов в неделю.

"Челси" и "Ман Сити" уже завтра должны согласовать последние детали перехода. Ожидается, что Стерлинг обойдется лондонцам в 35 - 45 миллионов фунтов.

Рахим играл за "горожан" с лета 2015-го. За это время он отыграл 337 встреч, забил 131 гол и завоевал 12 трофеев.

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Манчестер Сити
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