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Стерлинг в шаге от перехода в английский топ-клуб. Окончательно согласован контракт
"Челси" и "Сити" должны договориться вскоре
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Рахим Стерлинг вскоре пополнит состав "Челси". Об этом передает сразу целый ряд зарубежных инсайдеров.
Основной игрок сборной Англии окончательно согласовал личный контракт. В новом клубе он будет получать порядка 300 тысяч фунтов в неделю.
???? Raheem Sterling has agreed personal terms with Chelsea ahead of his proposed transfer from Manchester City. Sources expect confirmation imminently on fee #CFC will pay #MCFC for attacker. 27yo England int’l prime target for Thomas Tuchel @TheAthleticUK https://t.co/2dgmeVzBO2— David Ornstein (@David_Ornstein) July 6, 2022
"Челси" и "Ман Сити" уже завтра должны согласовать последние детали перехода. Ожидается, что Стерлинг обойдется лондонцам в 35 - 45 миллионов фунтов.
Рахим играл за "горожан" с лета 2015-го. За это время он отыграл 337 встреч, забил 131 гол и завоевал 12 трофеев.
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