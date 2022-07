Стерлинг в шаге от перехода в английский топ-клуб. Окончательно согласован контракт

Рахим Стерлинг вскоре пополнит состав "Челси". Об этом передает сразу целый ряд зарубежных инсайдеров.

Основной игрок сборной Англии окончательно согласовал личный контракт. В новом клубе он будет получать порядка 300 тысяч фунтов в неделю.

???? Raheem Sterling has agreed personal terms with Chelsea ahead of his proposed transfer from Manchester City. Sources expect confirmation imminently on fee #CFC will pay #MCFC for attacker. 27yo England int’l prime target for Thomas Tuchel @TheAthleticUK https://t.co/2dgmeVzBO2