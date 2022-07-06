Стерлинг в шаге от перехода в английский топ-клуб. Окончательно согласован контракт

Рахим Стерлинг вскоре пополнит состав "Челси". Об этом передает сразу целый ряд зарубежных инсайдеров.

Основной игрок сборной Англии окончательно согласовал личный контракт. В новом клубе он будет получать порядка 300 тысяч фунтов в неделю.

???? Raheem Sterling has agreed personal terms with Chelsea ahead of his proposed transfer from Manchester City. Sources expect confirmation imminently on fee #CFC will pay #MCFC for attacker. 27yo England int’l prime target for Thomas Tuchel @TheAthleticUK https://t.co/2dgmeVzBO2 — David Ornstein (@David_Ornstein) July 6, 2022

"Челси" и "Ман Сити" уже завтра должны согласовать последние детали перехода. Ожидается, что Стерлинг обойдется лондонцам в 35 - 45 миллионов фунтов.

Рахим играл за "горожан" с лета 2015-го. За это время он отыграл 337 встреч, забил 131 гол и завоевал 12 трофеев.