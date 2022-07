Уже не игрушка Абрамовича. Каким будет Челси Тодда Боули и Томаса Тухеля в сезоне-2022/23

В лондонском "Челси" стартует новая эпоха. Почти полных 19 лет у руля клуба находился Роман Абрамович. При российском олигархе "пенсионеры" брали в среднем больше одного кубка за сезон – трофейный шкаф за почти четверть века пополнился на 21 чашку.

Из-за санкций миллиардер, коему приписывают связь с мерзким кремлевским карликом, был вынужден пойти на продажу своего английского детища. Так, в конце весны "Челси" переехал во владение консорциума, в который вошли американские бизнесмены Тодд Боули и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital. Общая сумма инвестиций от новых владельцев составит чуть больше 5 миллиардов долларов. При условии правильного управления можно не волноваться о здоровье клуба в ближайшем будущем.

Вслед за Абрамовичем клуб успели покинуть президент Брюс Бак, технический советник Петр Чех и директор Марина Грановская. "Эту женщину" многие в футбольном мире успели окрестить акулой цеха; итальянская газета Tuttosport и вовсе дала Марине звание лучшего менеджера Европы-2021. Боули все еще не нашел ей, Баку и Чеху равноценные замены. Прямо сейчас Тодд является и владельцем, и президентом, и даже спортивным директором. Безусловно, поиски на вакантные должности ведутся. На пост спортдира сватают Майкла Эдвардса, создавшего сегодняшний "Ливерпуль" вместе с Клоппом. Этим летом у англичанина как раз истекает контракт с мерсисайдцами.

Британские журналисты информируют нас о двух важных вводных. Во-первых, Боули намерен сделать ставку на современный подход. Он хочет нанять специалистов, разбирающихся в продвинутой статистике и анализе данных. Во-вторых, Тодд желает расширить влияние Томаса Тухеля на трансферную политику "пенсионеров". Стратегия а-ля "игрок под клуб, а не под тренера" с этого момента официально в прошлом. Чуть ли не впервые в XXI веке в "Челси" возникнет ситуация, когда игроков под собственное видение будет выбирать тренер. К тому же, немец сможет забыть о "пороховой бочке", на которой подорвались почти все предыдущие наставники "Челси" в каденцию Абрамовича, и спокойно работать. Новое руководство сполна даст Тухелю шанс на долгосрочное строительство и повторение успехов тех же Клоппа и Гвардиолы.

В первое летнее трансферное окно Тодд и партнеры готовы тратиться, ориентировочно Тухель будет рассчитывать на усиление, стоимость которого составит 200 миллионов фунтов, а это десант из 4-5 исполнителей. Также Боули уже озвучил о необходимости продлить трудовые договоры с ключевыми футболистами. Рис Джеймс и Мейсон Маунт давно выросли из коротких штанишек, стали лидерами первой команды, но контракты у них до сих пор почему-то "детские". Игроки сборной Англии несправедливо получают намного меньше Вернера и Кепы Аррисабалаги.

Кстати, прогресс воспитанников особенно подчеркивает важность развития молодых футболистов из Кобхэма, самой настоящей кузницы британских талантов. Исходя из всего вышеизложенного, Боули полностью поддержит долгосрочный план по развитию академии – проект с говорящим названием "Vision 2030".

По ходу второй половины кампании-2021/22 Тухель не один раз подчеркивал, что результаты первой команды просели в том числе и из-за неопределенности вокруг будущего клуба. И на таком невнятном эмоциональном фоне "Челси" все равно достиг неплохих результатов. Вряд ли бы нашелся хоть один толковый критик, выиграй лондонцы две серии пенальти (или хотя бы одну) в Кубке Англии и Кубке лиги против "Ливерпуля". По игре лондонцы "красным" не уступили.

Прежде чем перейти к анализу состава "пенсионеров" и необходимости, целесообразности приглашения тех или иных новичков, нужно ненадолго остановиться на тактическом аспекте. Безусловно, схема – это лишь инструмент, важен сам стиль. Во что играет "Челси" все прекрасно знают. Тухель использует владение в качестве оборонительного подхода. Почему лондонцы делают огромное количество горизонтальных передач? Чтобы создать перевес на одном из флангов, чтобы вингбек на противоположном краю получил больше пространства и возможность свободно маневрировать. Это если об атаке. А еще, чтобы мяча в ногах у оппонента не было.

Тем не менее, вполне реально, что в новом сезоне Тухель наконец-то откажется от базовой для "Челси" 3-4-2-1 (3-4-1-2 в конце сезона-2021/22). Клопп и Гвардиола давно доказали: более мастеровитой команде выгоднее создавать открытые условия в матчах для достижения результата. Смотрите, в схеме с тремя защитниками у "синих" ситуативно мог рвануть вперед Рюдигер, в то время как в "Ливерпуле" Матип, один из двух ЦЗ, идет в дриблинг и оставляет за своей спиной только… Ван Дейка. Тухель лишает себя ровно одного созидателя в полузащите. К изменению подхода немца также может подтолкнуть меньший, или менее качественный запас центрбеков на новый сезон. Следовательно, хотелось бы увидеть более смелый и острый "Челси", два защитника вместо трех этому поспособствуют.

Теперь можно взглянуть на текущий ростер "пенсионеров" и прикинуть, каким может быть "Челси" в следующей кампании. Напомним, в декабре коронавирус и травмы переплелись с игровым кризисом команды и откинули лондонцев назад на третью строчку. Значит, для сражения с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" команде Тухеля потребуется скамейка. Как минимум, лавка должна быть длинной. Как максимум, как можно более качественной.

Позиция первого номера не является проблемной для "Челси". Хоть Эдуар Менди и имеет наихудший процент отраженных ударов среди всех вратарей АПЛ в прошлом сезоне (55%, во многом "подсобили" защитники), сомнений в том, что именно сенегалец будет основным – очень мало. Эдуару всего 30 лет, это вообще не возраст для вратаря. Если он продолжит допрыгивать до заданной планки, то сможет задержаться в Лондоне надолго в качестве основного в воротах.

Интереснее ситуация обстоит с дублером Менди. Аррисабалага слишком силен для позиции второго голкипера; естественно, испанец желает покинуть "Челси" и найти команду, в которой у него будет стабильная игровая практика. Выпускать его на послематчевые лотереи – это не самая рациональная трата Кепы. Да и держать Аррисабалагу на лавке с его не самым маленьким окладом чересчур жирно даже для лондонцев. Тем более, новое руководство собирается менять курс, баланс обязательно найдут и в зарплатных ведомостях в том числе.

Подстраховкой для Менди способен выступить юный Гейбриел Слонина из "Чикаго Файр". В свои 17 лет сын польских иммигрантов стал самым молодым вратарем, выходившим когда-либо в старте в рамках MLS. Также рад видеть свое имя в газетах напротив тайтла "Челси" и Томас Стракоша из "Лацио". Никто из них не обойдется Боули в "копеечку". Третьим вратарем останется Беттинелли. Два-три матча в Кубке лиги Маркус обязательно сыграет.

Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер покинули "Челси" бесплатно на правах свободных агентов. Еще один косяк предыдущего руководства. Также закончил скитания по арендам воспитанник "синих" Кларк-Солтер, теперь Джейк официально на контракте в "КПР". Какой будет защита команды Тухеля в следующем сезоне – пока загадка. В центре обороны у "Челси" на данный момент есть капитан Аспиликуэта, "футбольный Бенджамин Баттон" Тьяго Силва, пока еще сыроватый для основы на целый сезон Трево Чалоба, отвратительно выбирающий позицию Маланг Сарр, талантливый Леви Колвилл и… все. Безусловно, Тухель посмотрит в рамках предсезонки на Мэтта Миазгу и Иана Матсена, и, сюрприз-сюрприз, немец не будет всерьез на них рассчитывать. А вот другое дело – Ампаду! Не зря ведь валлиец продлил контракт с "Челси" на 3 года перед отъездом в аренду в "Венецию". Томас тогда данный шаг одобрил, возможно, Итан останется в "Челси" для ротации.

Не забываем, что Аспиликуэта может отправиться вслед за Кристенсеном в Каталонию. У Хави Сезар получит приличное количество времени в основе, вряд ли столько же минут ему предложит Тухель в Англии. Испанцу следует решить, устроит ли его роль наставника для более юных партнеров в тандеме с Тьяго Силвой в Лондоне. Или же ему хочется уверенно докатать на родине под лучами солнца.

В любом случае, для борьбы на самом высоком уровне прямо здесь и сейчас "Челси" необходим классный современный центральный защитник. По информации авторитетных источников, в Лондон переедут Жюль Кюнде и левша (!) Натан Аке, парни из "Севильи" и "Манчестер Сити" соответственно. "Барселона" пытается вставлять палки в колеса "синим" и тоже рвется претендовать на Кюнде, однако вряд ли каталонцы перебьют по финансам предложение "Челси".

Впрочем, необходимо понимать: если "Челси" купит сразу двух ЦЗ, то потенциальный прогресс Колвилла и Чалобы сильно затормозится. Леви провел великолепный сезон в "Хаддерсфилде", многие эксперты уже видят его претендентом на основу.

По "синим" слишком больно ударили травмы Чилвелла (вылетел в начале сезона из-за разрыва крестообразных связок) и Джеймса (пропустил около двух месяцев в важный отрезок розыгрыша). Рис и Бен абсолютно точно будут играть в основе в любой схеме. Конечно, существует риск просадки уровня Чилвелла после тяжелой травмы колена, но даже не самая лучшая его версия все равно сильнее Маркоса Алонсо, Эмерсона Палмиери и Абдула-Рахмана Баба.

Боули и Тухель также наверняка задумываются над продажей испанского форварда вингбека. Насколько Алонсо великолепен в атаке, настолько же он плох в обороне. Большая зарплата Маркоса, 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю, должна сделать вклад в решение касательно его трансфера. Вот, все та же "Барселона" претендует, пожалуйста! Болельщикам "Челси" будет обидно не досчитаться на "Бридже" харизматичного крайнего нападающего, однако более сбалансированный Эмерсон должен справиться с адекватной подменой для Чилвелла в сложные отрезки кампании. Палмиери провел ровный качественный розыгрыш в "Лионе".

Баба будет отдан в аренду, либо он с концами покинет клуб вслед за Алонсо. Попытается зарекомендовать себя Кенеди – в виду умения сыграть и защитника, и вингбека и даже вингера, бразилец способен дать Тухелю ту самую необходимую глубину состава.

При всех описанных факторах сложно представить переезд в Лондон Александра Зинченко. Таблоиды могут писать все что угодно, но ни на левом фланге обороны, ни в центре поля украинцу у Тухеля места не найдется.

Слухов о приобретении лондонцами нового правого защитника / латераля нет. В предыдущем сезоне широкую позицию на фланге в отсутствие Джеймса затыкали Хадсон-Одои, Пулишич и центральный хавбек Лофтус-Чик. С возможным отъездом Аспиликуэты в Каталонию у Тухеля все равно останется подстраховка для Риса в лице Стерлинга. Нет, не Рахима, о нем позже. Это англичанин по имени Дюжон вернулся из "Блэкпула" и готов, если не навязать конкуренцию, то, по крайней мере, выходить на поле в Кубках.

Балласта в "Челси" все еще прилично, хотя в средней линии клуб уже начал разгрузку. Справедливо отправились восвояси Дэнни Дринкуотер и Сауль Ньигес (что это вообще было?!), за ними смело нужно отправлять незаконно оккупировавшего 8-й номер и сидящего на хороших деньгах Росса Баркли. Аналогично следует поступить и с несоответствующим уровню Тьемуэ Бакайоко.

Отпускать Ковачича, Галлахера и Гилмора из опорной зоны перед новой кампаний категорически нельзя. 28-летний Матео – один из лучших дриблеров в Европе, Конор вернулся после блестящего сезона в "Кристал Пэлас", а Билли не зря недавно продлил контракт до 2024 года, Тухель верит в шотландского Бускетса. Не стоит делать глобальных выводов по этапу Билли в "Норвиче" – Гилмор банально стилистически не был игроком для "канареек". Также для пресловутой глубины состава можно было бы сохранить в ростере и Рубена Лофтуса-Чика.

При этом многие фанаты активно выгоняют из клуба ставшего хрупким Н'Голо Канте и поплывшего после громких успехов Жоржиньо. Правда, болельщики игнорируют тот факт, что когда француз и итальянец находятся в кондициях, то являются чуть ли не лучшими в мире на своих позициях. Жоржиньо – мозг команды, Канте – ее мотор. С другой стороны, сейчас действительно идеальный момент для расставания с опытными полузащитниками. Итальянец во многом выгорел и вряд ли переплюнет себя образца первой половины 2021-го, француз не станет реже попадать в лазарет. Вердикт лежит на поверхности: если "Челси" не сохранит Жоржиньо, то чаще будет играть Гилмор; если потеряет Канте, то Тухель доверится пахарю по фамилии Галлахер. Конор обожает мотаться по полю и мешать дышать соперникам.

Вариант с возвращением в "Челси" Деклана Райса выглядит как что-то too much. Не зря и слухи, связанные с его камбэком, сейчас почти не появляются в прессе. То же самое скажем касательно приглашения в Лондон Френки Де Йонга. Такой трансфер не перекроет дыхание Ковачичу или Галлахеру только в том случае, если все-таки уйдут и Жоржиньо, и Канте. Как такой расклад событий переживет Тухель, который невероятно высоко их котирует – большой вопрос.

Стоит признать, с материалом годичной давности касательно перспектив Лукаку у нас вышел полный фэйл, ни один положительный пункт из того текста не перенесся на поле. В Лондоне бельгиец не получил к себе особого отношения, зато получил травму, положительный тест на коронавирус и быстро скис. Скандальное интервью = признание в любви к "Интеру" буквально поставило крест на будущем Лукаку в "Челси". По информации The Athletic, Ромелу даже столкнулся с неприязнью со стороны партнеров – победители ЛЧ откровенно не поняли, почему это дорогой бельгиец внезапно должен получать больше привилегий от менеджера. Тухель встал на сторону коллектива, история бесславно закончилась, не успев толком начаться. Сейчас "Челси" на один сезон избавляется от токсичного игрока в своей раздевалке и получает за его аренду в "Интер" 8 миллионов евро как минимум, ведь +4 млн еще возможны в виде бонусов за выигрыш "нерадзурри" Скудетто. Подобный вариант реалистичен, учитывая состав, подобравшийся в Милане у Симоне Индзаги. Немаловажно, что зарплату бельгийский форвард будет снимать с миланских счетов, не с лондонских. Однако опция выкупа для "Интера" в сделке отсутствует – через год Лукаку вернется в столицу Великой Британии и, скорее всего, будет продан за символический ценник. Естественно, относительно той суммы, по которой приобретался.

Thomas Tuchel reportedly made this joke to Romelu Lukaku about Antonio Conte last season, and it didn’t go down very well ???????? pic.twitter.com/fvZOAwOfmq

Если не учитывать пенальти, то ни один футболист "Челси", начиная с сезона 2017/18, не забил больше голов в АПЛ, чем Эден Азар (22). Бельгиец ушел в "Реал" три года назад. За это время лидером по голам в чемпионате без учета 11-метровых у "синих" стал… полузащитник Мейсон Маунт (тоже 22).

Очевидно, что такие парни как Маунт, тот же талант немецкой школы Кай Хавертц – это явные претенденты на основу вне зависимости от схемы, выбранной Томасом Тухелем; старательные исполнители, не чурающиеся черновой работы. С почти завершенным переходом в "Челси" Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити" возникает два вопроса: сколько вакантных мест останется в основе в атаке у "синих" и видит ли в своих планах Тухель вообще забивного страйкера?

Пока Клопп и Гвардиола, законодатели футбольной моды, осуществляют эскалацию (Холанд, Альварес; Нуньез) и коллективно отказываются от поклонения концепции с "ложной девяткой", Тухель вполне осознанно может остаться на ступеньке ниже, но только условно, выиграв в итоге от вариативности. Томас уже обжегся с Лукаку, Роберт Левандовский зачем-то мечтает о "Барселоне", а не о вызове в АПЛ, слухи о Роналду или Неймаре на фоне желания Боули пригласить на "Бридж" Эдвардса с командой аналитиков смотрятся необъяснимо.

Чисто на эпизодичную роль нападающего в "Челси" может остаться 20-летний Армандо Броя, вернувшийся из аренды от Ральфа Хазенхюттля. Томас оценит способности старательного албанца на сборах. Пока Армандо смотрится мотивированной подменой для Хавертца, почему бы и нет. Ах да, еще у "Челси" есть Миши Батшуайи, но его мотивация в последние несколько сезонов вызывает сомнения. "Валенсия", "Кристал Пэлас" Ходжсона, на худой конец "Бешикташ"… Бельгийцу пора осесть в клубе своего уровня.

В эпоху АПЛ 17 разных футболистов носили футболку "Челси" с девятым номером и только у шести из них цифра была на спине более одного сезона. Возможно, если девятка все еще проклята, то не стоит смотреть в ее сторону. Как с точки зрения нумерологии, так и философии.

Дальше по списку у "Челси" все достаточно размыто. Вернер принадлежит к той когорте футболистов, чей оклад в свое время нарушил зарплатный баланс, снова передаем привет предыдущим боссам. Тимо не сумел перенести весь свой арсенал на английские поля, в Лондоне он хорош лишь как игрок-опция. Учитывая гражданство Пулишича и его некоторую схожесть с немцем, в диалоге с Тухелем Боули, скорее, станет продвигать кандидатуру Кристиана. Тодд прекрасно понимает: имидж "Челси" в Соединенных Штатах Америки во многом держится на капитане "янки". Да, Пулишич субтильный, травматичный, пугающе легко отскакивает в дуэлях с не самыми габаритными защитниками. И все же, Кристиан в состоянии закрыть оба фланга, и если он все-таки трезво оценит обстоятельства и незаинтересованность в своей персоне других клубов, то способен помочь команде как суперзапасной. Тем более, если Боули вдруг все-таки удастся заполучить Рафинью из "Лидс Юнайтед". Хотя сам бразилец почему-то хочет в "Барселону". Вайбы из детства, они такие.

Вполне очевидно, Хакиму Зиешу не подходит стиль Томаса Тухеля. Марокканец – волшебник, любящий получать мяч в ноги, неспешно оценивать обстановку, а затем отдавать радиоуправляемые передачи. Держать такого тонкого футболиста ради нескольких ярких магических вспышек за сезон – непозволительная роскошь для любого топ-клуба.

Есть огромное непонимание и по поводу Каллума Хадсона-Одои. Въедливый взор "Баварии" пару лет назад сейчас смотрится смешно. Где-то даже позорно, что уже три сезона подряд из травматичного англичанина многие все еще пытаются слепить топ-футболиста, хотя он совершенно не демонстрирует необходимый уровень, постоянно идя в обводку и не преуспевая. Складывается впечатление, что КХО может лишь очень быстро бегать и надолго попадать в лазарет, все. Тогда в чем его отличие от Мусонды, не продлившего соглашение с "Челси" после кучи аренд? Или от Анджорина, который либо будет продан, либо уйдет на сезон в клуб уровня московского "локомотива"? Похоже, Каллум банально лучше распиарен, чем Чарли и Тино.

Честно говоря, на данный момент все выглядит так, что "Челси" вновь будет не в состоянии всерьез бороться с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Да еще и беря во внимание трансферное усиление "Тоттенхэма" и "Арсенала", приход в "МЮ" системного Эрика Тен Хага. На фоне структурных перемен в руководстве и кадровых в команде сезон, аналогичный по игре и результатам предыдущему, в "Челси" воспримут как успешный. Если условно получится взять один из двух внутренних кубков, то прямо вообще красота.

Позицию центрального защитника руководство укомплектует хотя бы одним исполнителем, нападение и так конкретно нуждается в разгрузке, так еще и качественно линию усилит Стерлинг. Рахим не нуждается в особом представлении – англичанину не нужна адаптация, он, в принципе, прекрасен во всем, кроме реализации моментов на потоке и кинематографичных нырков в штрафной площадке.

Finally some good transfer news today. About time.



Some Sterling Stats during his time at Manchester City.



How many Goals / Assists do you think he can get with us at Chelsea?#cfc #stats #transfers pic.twitter.com/FHpvX5uhHx