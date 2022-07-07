Лидс купил игрока сборной США. Он заменит проданного в Ман Сити хавбека

В начале недели "Лидс" почти за 50 млн евро продал "Манчестер Сити" своего опорного полузащитника Калвина Филлипса, который должен заменить в составе горожан Фернандиньо. Филлипс был одним из лидеров павлинов и стал важной боевой единицей в составе сборной Англии.

Так что "Лидсу" нужно было оперативно найти замену. В среду, 6 июля, было объявлено о трансфере полузащитника "Лейпцига" Тайлера Адамса.

По информации СМИ, "Лидс" заплатил за 23-летнего опорника 17 миллионов евро.

Адамс является продуктом системы "Ред Булл". Он воспитывался в академии красных быков в Нью-Йорке, а в 2019-м переехал в Лейпциг. В минувшем сезоне он сыграл в 34 матчах во всех турнирах. С 2017 года Тайлер вызывается в ряды сборной США, в его активе уже 19 поединков за национальную команду (1 гол).

Интересно, что Адамс – второй американец, купленный "Лидсом" нынешним летом. Ранее "Юнайтед" объявили о трансфере атакующего полузащитника Брендана Андерсена, его купили за 32 млн у другого клуба из системы "Ред Булл" - "Зальцбурга".