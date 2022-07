Все останутся довольны. Тоттенхэм договорился об аренде центрбека Барселоны

Следующий сезон Клеман Лангле проведет в "Тоттенхэме". Данную информацию подтверждают ряд топовых инсайдеров.

Французский центрбек будет арендован лондонцами без права выкупа. Одну часть зарплаты игрока будут выплачивать "шпоры", другую - "Барселона".

Tottenham are set to sign Clément Lenglet from Barcelona, here we go! Loan deal agreed, valid until June 2023 - Lenglet already accepted last week, personal terms agreed ????⚪️ #THFC



Clubs still in contact on final details - there’s no option to buy clause included, as of now. pic.twitter.com/LchnxvxvlP