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Все останутся довольны. Тоттенхэм договорился об аренде центрбека Барселоны

Англия
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Француз выпал из основы каталонцев

Все останутся довольны. Тоттенхэм договорился об аренде центрбека Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Следующий сезон Клеман Лангле проведет в "Тоттенхэме". Данную информацию подтверждают ряд топовых инсайдеров.

Французский центрбек будет арендован лондонцами без права выкупа. Одну часть зарплаты игрока будут выплачивать "шпоры", другую - "Барселона".

В последнем сезоне Клеман выпал из основы каталонцев. На его счету 25 матчей и одна голевая передача. Отметим, что аренда Лангле - желание тренера "Тоттенхэма" Конте.

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"Барселона" вряд ли заметит потерю француза. Несколько дней назад они бесплатно подписали защитника "Челси".

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Клеман Лангле
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