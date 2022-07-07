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Все останутся довольны. Тоттенхэм договорился об аренде центрбека Барселоны
Француз выпал из основы каталонцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Следующий сезон Клеман Лангле проведет в "Тоттенхэме". Данную информацию подтверждают ряд топовых инсайдеров.
Французский центрбек будет арендован лондонцами без права выкупа. Одну часть зарплаты игрока будут выплачивать "шпоры", другую - "Барселона".
Tottenham are set to sign Clément Lenglet from Barcelona, here we go! Loan deal agreed, valid until June 2023 - Lenglet already accepted last week, personal terms agreed ????⚪️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022
Clubs still in contact on final details - there’s no option to buy clause included, as of now. pic.twitter.com/LchnxvxvlP
В последнем сезоне Клеман выпал из основы каталонцев. На его счету 25 матчей и одна голевая передача. Отметим, что аренда Лангле - желание тренера "Тоттенхэма" Конте.
"Барселона" вряд ли заметит потерю француза. Несколько дней назад они бесплатно подписали
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